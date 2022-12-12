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Коммерсантъ FM
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Кетеван Хараидзе не отбилась от обвинений

Районного депутата осудили за вымогательство у застройщика, с которым она боролась

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил депутата Тверского районного совета Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии, признав ее виновной в мошенничестве. Согласно обвинению, депутат, используя конфликт жителей одного из московских домов с застройщиком, вымогала у последнего взятку. Госпожа Хараидзе, которая, даже находясь под домашним арестом, смогла в сентябре 2022 года переизбраться на новый срок, заявила, что отстаивала права жителей и ее оговорил настоящий шантажист, чтобы смягчить себе наказание.

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в зале суда

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в зале суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в зале суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оглашение приговора Кетеван Хараидзе, обвиненной в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), растянулось на весь рабочий день из-за отложенного начала заседания и эвакуации, которую объявили в Тверском суде после полудня. Сам же процесс длился целый год: первое заседание по этому делу судья Алексей Криворучко назначил 11 декабря 2021 года, но последующие заседания регулярно откладывались из-за неявки потерпевших и свидетелей.

63-летнюю Кетеван Хараидзе задержали летом 2021 года. Следствие заявило, что избранная в 2017 году от «Яблока» депутат в мае 2021 года решила воспользоваться конфликтом жильцов с застройщиком «Апарт-проект», который возводил комплекс таунхасов Cameo Moscow Villas в Пыхов-Церковном проезде. Жители запретили спецтехнике застройщика проезжать и проводить ремонтные работы в жилой зоне их дома, огражденной шлагбаумом, а госпожа Хараидзе, по версии следствия, предложила бизнесменам решить этот вопрос за 15 млн руб., воспользовавшись служебным положением и личным авторитетом. Вымогать взятку депутату якобы помогал житель того же дома Гурам Григорян, который встречался с бизнесменами и получал от них деньги: в первый раз — настоящие 5 млн руб., а при новой встрече — «куклу». При получении второго транша он был задержан сотрудниками ФСБ и, как отмечается в решении суда по его делу, сразу же заключил досудебную сделку со следствием и дал показания, позволившие уже на следующий день задержать Кетеван Хараидзе. В октябре 2021 года господина Григоряна приговорили по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ к двум годам колонии общего режима. В решении суда отмечается, что подсудимый «полностью признал вину и раскаялся», «активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, а также изобличению организатора преступной группы». Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию господина Григоряна, оставил назначенный ему срок без изменения.

Госпожа Хараидзе месяц после задержания провела в СИЗО, а затем была переведена под домашний арест, предполагавший помимо прочего запрет на пользование связью и интернетом. Осенью 2021 года она планировала баллотироваться в Госдуму, поэтому назвала свое дело политическим. Тем не менее домашний арест не помешал депутату в сентябре 2022 года переизбраться в районный совет на новый срок в качестве самовыдвиженца, но новый состав депутатов отстранил ее от участия в заседаниях. Соратники Кетеван Хараидзе также связывали дело с недовольством ее активностью в Тверском районе.

В частности, депутат боролась с нарушениями при возведении Cameo Moscow Villas, застройщик которого, по ее словам и по показаниям жителей района, не обеспечил новый жилой комплекс собственной канализацией и собирался врезать ее в изношенные сети другого дома.

Из-за постоянной неявки свидетелей и представителей застройщика рассмотрение дела госпожи Хараидзе продвигалось очень медленно. Костяк обвинений строился на показаниях Гурама Григоряна и результатах обыска квартиры депутата: в ее пальто нашли две пятитысячные купюры – по версии следствия, часть переданных застройщиком 5 млн руб. Гособвинение посчитало вину подсудимой полностью доказанной, запросив для нее шесть лет колонии из десяти возможных.

Кетеван Хараидзе обвинения отрицала. Ее защита, в частности, представила суду доказательства, опровергающие показания господина Григоряна, который заявлял, что встречался с депутатом 12 мая 2021-го, чтобы обговорить сделку, хотя, согласно их переписке в мессенджере, в этот день его не было в Москве. Найденные купюры подсудимая назвала подброшенными, отметив, что с них не были сняты отпечатки пальцев. В суде она заявляла, что честно защищала интересы москвичей от незаконных действий застройщиков и именно за это была переизбрана на новый срок, даже находясь под уголовным обвинением. Показания Гурама Григоряна госпожа Хараидзе назвала ложными, сообщив, что он единолично требовал деньги от застройщика, а после поимки с поличным пошел на сделку, чтобы смягчить наказание.

Суд не принял ходатайства защиты о снятии отпечатков и проведении других дополнительных экспертиз, а также не признал оговором показания господина Григоряна.

Депутату назначили четыре года колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет после освобождения. Помимо этого судья удовлетворил гражданский иск застройщика о взыскании с Кетеван Хараидзе 5 млн руб., переданных Гураму Григоряну. Защита намерена обжаловать приговор.

Кира Хейфец

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