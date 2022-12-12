Развлекались не по-детски

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение и предписание республиканского управления ФАС, которое в 2021 году обязало администрацию Нефтекамска «совершить исчерпывающие действия», чтобы вернуть в собственность земельные участки в городе. В 2013 году, следует из решения суда, мэрия передала местному предпринимателю Рафилу Мавлиеву в трехлетнюю аренду без торгов более 5 га для строительства детского парка развлечений. Позднее участок был разделен на две части, а срок договора аренды продлен на 49 лет. УФАС усмотрело в этом нарушение ФЗ «О защите конкуренции», суд согласился с ведомством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрации Нефтекамска не удалось отменить решение и предписание регионального управления ФАС от ноября 2021 года. Тогда ведомство обнаружило в действиях мэрии нарушение ФЗ «О защите конкуренции» при приватизации земельных участков в городе. Администрации было предписано в течение 30 дней «совершить исчерпывающие действия, направленные на возврат в казну земельных участков».

Как следует из материалов дела, в апреле 2013 года на основании акта выбора и постановления администрации комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений республики передал известному в Нефтекамске предпринимателю Рафилу Мавлиеву (сейчас зарегистрирован в Чеченской Республике.— «Ъ-Уфа») в трехлетнюю аренду земельный участок на улице Парковой площадью 5,4 га для строительства детского парка развлечений. По данным картографических сервисов, по соседству с участком располагаются Центральный парк Нефтекамска и стадион «Торос».

В декабре того же года мэрия Нефтекамска издала постановление о разделении участка на две части: 5 га и 0,3 га. Участок большей площадью сохранил вид разрешенного использования «для проектирования и строительства детского парка развлечений», а меньшей стал предназначен «для проектирования и строительства детского кафе». Соответствующие изменения были внесены в договор аренды.

В сентябре 2014 года на основании заявления Рафила Мавлиева администрация Нефтекамска продлила срок действия договора аренды до марта 2043 года.

Два года спустя господин Мавлиев уступил право аренды 0,3 га Вюсалу Искендерову, а мэрия приняла решение изменить вид разрешенного использования с «для проектирования и строительства детского кафе» на «общественное питание», «развлечения». Год спустя — в октябре 2017 года — мэрия Нефтекамска заключила соответствующий договор с господином Искендеровым. Его подписанию предшествовала сделка купли-продажи здания кафе, которое господин Мавлиев успел построить на земельном участке и продать господину Искендерову.

Представитель мэрии в суде заявил, что в 2014 году УФАС, исследовав вопрос аренды спорных участков, не нашло состава правонарушения. Кроме того, отметили в мэрии, спорные участки «на момент их предоставления в аренду не являлись собственностью муниципального образования… в связи с чем вернуть их в муниципальную казну не представляется возможным». В августе 2021 года договор аренды с Рафилом Мавлиевым был расторгнут, добавил представитель истца.

Позицию администрации Нефтекамска поддержали третьи лица — министерство земельных и имущественных отношений республики, Рафил Мавлиев и Вюсал Искендеров.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд, в частности, отметил, что мэрия нарушила нормы Земельного и Гражданского кодексов России. Так, при разделе земельного участка за вновь образованными должен сохраниться вид разрешенного использования. Кроме того, мэрия должна была провести торги на право аренды вновь образованных участков, отметил суд, но она предоставила «преимущественные условия» господину Мавлиеву, которые позволили ему «осуществить строительство нежилого здания, продать указанный объект Искендерову В. Ф.». Довод о том, что в 2015 году УФАС не нашло нарушений в действиях мэрии Нефтекамска, суд отклонил, так как тогда антимонопольное ведомство могло исходить из иных обстоятельств дела. Оценивая информацию о расторжении договора с Рафилом Мавлиевым и возврате земельного участка, суд обратил внимание, что из пояснений представителей антимонопольного органа и администрации Нефтекамска один из земельных участков — площадью 5 га — «в настоящее время находится в собственности Мавлиева Р. Н. (выкуплен)».

Намерена ли администрация Нефтекамска обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, вчера выяснить не удалось: на запрос «Ъ-Уфа» оперативно не ответили.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин не видит перспектив для отмены судебного акта. «Выводы суда кажутся обоснованными и законными. Поэтому причин для их пересмотра на первый взгляд нет»,— отметил юрист.

Булат Баширов