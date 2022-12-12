Инвесторам добавят заряда

Инвесторам, которые устанавливают в Башкирии станции быстрой зарядки для электромобилей, министерство промышленности, энергетики и инноваций республики предложило выплачивать субсидии. Максимальная компенсация за покупку станции— 1,8 млн руб., еще 900 тыс. руб. могут дать на ее технологическое присоединение к электросетям. В Уфе установлены три станции быстрой зарядки АО «БЭСК», которое планирует в следующем году довести их число до семи. Вложения в каждую оцениваются в 1,5 млн руб. Всего в городе работают около десяти станций, но большинство из них относятся к «медленным зарядкам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Башкирии намерены финансово заинтересовать операторов станций для зарядки электрокаров

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Власти Башкирии намерены финансово заинтересовать операторов станций для зарядки электрокаров

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии разработало проект господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют инвестпроекты по строительству станций быстрой зарядки электромобилей. Планируется предоставлять субсидии из республиканского бюджета на частичное возмещение затрат инвесторов на покупку оборудования и их технологическое присоединение к электросетям в Башкирии. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале для публичного обсуждения, которое продлится до 20 декабря. Планируется, что документ вступит в силу в январе 2023 года.

Размер субсидии будет рассчитываться как сумма фактически понесенных затрат, умноженная на коэффициент 0,6 (0,3 — для техприсоединения к электросетям). Максимальная сумма возмещения ограничена 1,86 млн руб. на создание одной заправки и 900 тыс. руб.— на ее присоединение к электросетям.

Для получения возмещения, в частности, у заявителя не должно быть задолженности по налогам и сборам, а юрлица не должны находиться в процессе реорганизации, в их уставном капитале не допускается участие иностранных оффшорных компаний. Станции зарядки должны соответствовать техническим характеристикам, установленным приказом Минпромторга России, а программное обеспечение должно быть предназначено для работы на смартфонах, планшетах и прочих мобильных устройствах.

Станции зарядки могут размещаться на трассах федерального и регионального значения на территориях придорожных комплексов с магазинами и туалетами, в черте города в местах с общественными парковками. Предусматривается круглосуточный режим работы. Согласно условиям, для получения субсидии должно пройти не менее пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

• По данным агентства «Автостат», на 1 июля в Башкирии было зарегистрировано около 250 электрокаров. В начале текущего года в республике функционировало 13 зарядных станций. В зависимости от мощности они подразделяются на «медленные» (до 22 кВт•ч) и «быстрые» (от 45 кВт•ч).

По данным сервиса «2ГИС», в Уфе насчитывается около десяти станций для зарядки электромобилей, однако только три из них «быстрые», их оператор — АО «БЭСК». В прошлом году в Уфе на Трамвайной улице компания открыла первую в республике станцию быстрой зарядки мощностью 60 кВт производства ООО «Зеленодольский электротехнический завод».

По информации пресс-

службы БЭСК, в 2023 году планируется открыть еще четыре станции. Объем вложений в каждую в компании оценивают в 1,5 млн руб. Зарядка на них пока бесплатна, отметили в компании. В среднем на зарядку одного электромобиля требуется 15–20 мин.

Руководитель проектов Зеленодольского электротехнического завода Динар Галяутдинов сообщил «Ъ-Уфа», что в следующем году планируется строить новые зарядные станции для Башкирии. «Мы ведем переговоры с несколькими клиентами»,— отметил он.

Технический директор уфимского ООО «Геоспейс технолоджис Евразия» (производит зарядные станции для электромобилей под маркой Geocharge) Сергей Чураев обращает внимание, что планируемые субсидии распространяются только на быстрозарядные станции. По его мнению, «быстрые» станции подойдут для размещения вне городов — на трассах, поскольку их можно ставить, к примеру, у трансформаторных подстанций. «Мы работаем в сегменте городских и домашних станций до 22 кВт, на нас эти субсидии распространяться не будут. Хотелось бы, чтобы нам также предоставили какой-то механизм субсидирования и компенсации затрат. Мы разговаривали с минпромом, но основной тренд сейчас — быстрые станции. Всем надо как можно быстрее и мощнее, но с реальной эксплуатацией это никак не связано. Общемировой опыт — на каждый электромобиль, грубо говоря, нужно строить десять медленных и только три— быстрые»,— отметил Сергей Чураев.

Сейчас в Уфе работают пять-шесть станций Geocharge.

По мнению господина Чураева, в Уфе необходимо установить 30–40 медленных зарядок. В целом в Башкирии, по его данным, насчитывается около 1 тыс. электрокаров.

Влада Шипилова