Позолотили акцию

Росимущество через суд добилось признания за РФ права «золотой акции» в отношении входящего в концерн «Калашников» АО «Институт прикладной физики» (ИПФ, Новосибирск). Приватизированный около 28 лет назад ИПФ это право не признает и планирует оспорить решение в арбитражном суде. Юристы считают, что шансов обжаловать решение, мотивированное целями обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, у новосибирского предприятия немного.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд признал за Российской Федерацией специальное право «золотой акции» в отношении новосибирского АО «Институт прикладной физики», которое с 2020 года входит в концерн «Калашников». Иск к ИПФ год назад подало Росимущество, указав, что компания «неправомерно отрицает и не признает» принадлежащее РФ право, чем препятствует участию государства в своем управлении. «Таким образом, Росимущество защитило законные права и имущественные интересы Российской Федерации и сохранило специальное право в отношении института за государством»,— отметили в ведомстве.

Расположенный в новосибирском Академгородке Институт прикладной физики был основан в 1966 году, в 1994 году — приватизирован. В январе 2020 года 41% акций в АО «ИПФ» выкупила у ОАО «НПО „Курганприбор“» группа компаний «Калашников». На тот момент новосибирская компания проводила 15 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, три из которых — в рамках гособоронзаказа. ИПФ, согласно данным на его сайте, является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2016 года в отношении АО «ИПФ» действуют санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Финансовые показатели АО «ИПФ» не раскрываются после 2018 года.

Согласно материалам суда, право «золотой акции» в отношении ИПФ было введено распоряжением Госкомимущества 1 февраля 1994 года сроком на три года. В октябре 2019 года Росимущество получило письмо АО «РТ-Регистратор» о проведении в реестре акционеров АО «ИПФ» операции по отмене специального права. Уведомитель объяснил, что в марте 2005 года замруководителя Росимущества в ответе на запрос ИПФ сообщил об отсутствии «формальных оснований на участие РФ в управлении компанией в связи с истечением срока действия „золотой акции“». В результате на внеочередном общем собрании акционеров в сентябре 2019 года была утверждена новая редакция устава АО «ИПФ», в которой отсутствуют нормы о специальном праве государства.

Решение в пользу Росимущества суд обосновал положением федерального закона №123 «О приватизации» от 21 июля 1997 года, согласно которому все «золотые акции» созданных в процессе приватизации компаний являются специальным правом России, ее субъектов или муниципалитетов». «С принятием закона о приватизации специальное право („золотая акция“) в отношении ответчика — АО „ИПФ“ — уже более не могло быть конвертировано в его акции, а прекращено могло быть только по решению правительства РФ»,— говорится в решении суда.

Начальник юридического отдела ИПФ Юлия Пермякова сообщила „Ъ-Сибирь“, что компания с решением суда не согласна и будет оспаривать его в апелляционной инстанции. В пресс-службе концерна «Калашников» на запрос „Ъ-Сибирь“ пообещали ответить позднее.

В рассматриваемом споре есть несколько сложных правовых проблем, связанных с толкованием законодательства 90-х годов, говорит юрист BGP Litigation Мария Шанина. В качестве примера она привела вопрос о сроке действия «золотой акции» в отношении ответчика. «Согласно действующему законодательству, решения об использовании „золотых акций“ могут приниматься в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. Представляется, что ответчику будет затруднительно доказать, что действия государства не направлены на достижение указанных целей»,— считает госпожа Шанина. Она оценивает вероятность того, что решение суда устоит в апелляции, «выше средней».

Госпожа Шанина пояснила, что специальное право «золотая акция» на устанавливаемый при ее выпуске срок, который в рассматриваемом деле составлял три года, предоставляет государству право вето при принятии собранием акционеров решений. Например, о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, его реорганизации и ликвидации. При этом «золотая акция» не наделяет ее владельца имущественными правами. «Глобально „золотая акция“ — это инструмент государства по сохранению контроля над приватизируемым или стратегически важным предприятием на определенный срок. После истечения срока действия „золотой акции“ она подлежит конвертации в обыкновенную, а особые права, предоставленные ее владельцу, прекращаются»,— уточнила юрист. В числе самых известных кейсов за последнее время, связанных с «золотыми акциями», она привела приватизацию АО «Первый канал». В 2020 году доля государства в компании сократилась до 34%, но у него появилась «золотая акция» со специальным правом в управлении организацией. «Такое корпоративное изменение, несмотря на большую критику „золотых акций“ в предпринимательском сообществе, объяснялось целью финансового оздоровления общества»,— напомнила госпожа Шанина.

Старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский уверен, что шансы на отмену судебного акта в судах вышестоящих инстанций у ИПФ есть. «Полагаю, что правовая позиция ответчиков является весьма конкурентной, поскольку действовавшее до июля 1997 года законодательство устанавливало закрепление „золотой акции“ в государственной собственности на срок не более трех лет. По истечении указанного срока право прекращалось. При этом если такой срок истекал до момента принятия закона „О приватизации“ от 21 июля 1997 года, то право „золотой акции“ не продлевалось»,— указал он. Юрист добавил, что такая правовая позиция ранее была сформулирована ВАС РФ в информационном письме от 21 февраля 2001 года.

Дарья Решетникова