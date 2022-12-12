Осужденному за убийство этническому бизнесмену в Орловской области добавили срок за мошенничество с жильем сирот

В Орловской области Кромской райсуд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве бесплатного жилья для сирот бывшего директора ООО «Гранит» Сабира Ахмедова, осужденного два года назад за резонансный расстрел из автомата своего оппонента на улице Орла. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая контролировала расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае-сентябре 2017 года во время руководства Ахмедовым «Гранит» построил в Троснянском районе дом на восемь квартир для последующей передачи муниципалитетом жилья детям-сиротам, ставшим совершеннолетними. «Дом не отвечал требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Квартиры были непригодны для проживания. По иску прокуратуры договоры о предоставлении сиротам некачественного жилья судом признаны недействительными. В настоящее время решается вопрос о выдаче потерпевшим жилищных сертификатов и обеспечении их благоустроенным жильем»,— отметили в надзорном ведомстве.

В ноябре 2021 года бывшие чиновники Троснянского района, допустившие ввод дома в эксплуатацию, уже получили сроки от трех до пяти лет лишения свободы за превышений полномочий. Наиболее высокопоставленным из них стал бывший замглавы администрации Района Александр Фроловичев, он получил пять лет.

Ущерб бюджету района от действий бизнесмена суд и следствие оценили в 8,3 млн руб. По решению райсуда Ахмедов получил еще два года к существующему сроку в колонии строгого режима — всего 19 лет

Первоначальный срок за убийство в 17 лет строгого режима Ахмедов получил в 2020 году. Как установил суд присяжных, на тот момент 28-летний этнический бизнесмен в марте 2019 года 22 раза выстрелил в спину 36-летнего Дениса Матвиевского на пороге тренажерного зала на улице Солнцевской в Орле. Подробности фабулы дела ранее приводила «Адвокатская газета».

Причиной стала личная вражда между убийцей и жертвой — последний, по версии следствия, сблизился с бывшей женой Ахмедова и его малолетним сыном. Убийца был вооружен нелегальным автоматом Калашникова, кустарно переделанным из охолощенного макета под возможность ведения автоматического огня. Патроны он также достал нелегально. Отправляясь на встречу с жертвой он надел бронежилет

Спустя несколько дней Ахмедова задержали в Ростовской области при попытке скрыться из России, вероятно, на территории на тот момент еще непризнанных республик Донбасса.

Одновременно бизнесмена обвиняли еще и в фальшивомонетничестве, но по этому эпизоду присяжные вынесли оправдательный вердикт. Выполнявшего функцию водителя и, как якобы считало следствие, пособника Ахмедова в убийстве Дмитрия Галкина присяжные оправдали, сочтя его вину недоказанной. Орловская прокуратура оспаривала это вплоть до Верховного суда, отмечая, в том числе, что господин Галкин тоже надел бронежилет перед убийством, однако первоначальный вердикт остался неизменным.

Сергей Калашников

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