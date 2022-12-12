Софинансирование проектов ГЧП на основе межбюджетных трансфертов превысило 800 млрд рублей

Правительство РФ софинансирует на основе межбюджетных трансфертов более 280 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму более 823 млрд руб. Об этом рассказал старший управляющий директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко на конференции «ГЧП в России: показатели и перспективы», организованной ИД «Коммерсантъ».

Речь идет о семи «механизмах бюджетного плеча, на которые регионы и муниципальные образования могут рассчитывать при реализации проектов ГЧП». «Флагманская, модельная по всем параметрам» — это «демографическая» субсидия на создание школ по линии Минпросвещения. По данным господина Ткаченко, выделено 200 млрд руб. для запуска 150 проектов, подано — 200 проектов на сумму менее 150 млрд руб. 77 проектов на 108,5 млрд руб. уже запущено.

«Уникальный механизм, который не имеет отраслевой привязки и осуществляется на отдельной территории» — механизм дальневосточной и арктической концессии (Минвостокразвития). По словам Максима Ткаченко, выделено более 300 млрд руб. для запуска более 30 проектов, при этом подано 335 проектов на 667 млрд руб. Запущено уже 14 проектов на 31 млрд руб.

«Два новых инструмента, по которым уже есть отобранные проекты, но рынок стал с ними работать не так давно» — субсидии на развитие инфраструктуры обращения с ТКО (Минприроды, выделено 199 млрд руб., запущено четыре проекта на 13,3 млрд руб.) и субсидия на развитие платных автодорог (Минтранс). «И уже более или менее зарекомендовавший себя ''бизнес-спринт'', госпрограмма развития физкультуры и спорта. Там небольшие деньги, но достаточно интересный рост проектов»,— сказал господин Ткаченко. По его данным, выделено 9 млрд руб. для запуска 70 проектов, при этом подано 54 проекта на 25 млрд руб. Уже одобрены 24 проекта.

Особняком стоят межбюджетные трансферы на создание кампусов (Минобрнауки) и развитие инфраструктуры социального обслуживания (Минтруда), поскольку, с одной стороны, они реализуются в пилотном режиме, с другой — в ручном. По данным Максима Ткаченко, в первом случае выделено 300 млрд руб. для запуска 25 проектов (подано 28 проектов на 890 млрд руб., предварительно одобрено 18 проектов), во втором — одобрено три проекта на сумму более 1,3 млрд руб.

«Очень ждем в сфере здравоохранения такую возможность — если уж не госпрограмму, не отдельный порядок предоставления субсидии, то хотя такую возможность по первичному звену. Коллеги такой правовой акт на согласование направили, но пока он находится в правительстве»,— резюмировал управляющий директор Национального центра ГЧП