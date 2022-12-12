Часы отправляют «Назад в будущее»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о часах, материалом для изготовления которых послужил кузов автомобиля DMC-12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REC Watches Фото: REC Watches

Декабрь, как известно, время покупки подарков, по крайней мере, для тех, у кого есть такая возможность и желание этим заниматься. Именно поэтому многие компании как раз на первый зимний месяц припасают премьеры своих изделий, может, не слишком полезных в хозяйстве, но подходящих на роль подарка.

Один из последних примеров — часовая компания REC Watches из Копенгагена. Буквы REC в ее названии от слов «recover-recycle-reclaim», то есть речь идет, очевидно, о переработке. С 2014 года датчане берут всякие утилизированные культовые автомобили — BMW, Mini или что-то более экзотическое — и создают из переработанного металла корпус наручных часов, дизайн которых отсылает к автомобилю, послужившему «донором».

На этот раз REC Watches представила часы, сделанные из автомобиля DMC-12, построенного DeLorean Motor Company в количестве всего 8 975 экземпляров. Больше всего машина прославилась, конечно же, своим участием в знаменитых фильмах «Назад в будущее». Само собой, целый экземпляр ломать не стали. Нашли где-то руинированную машину, причем не какую-то, а якобы служебный автомобиль самого основателя компании Джона Делореана. Фрагментов ее кузова хватило на изготовление партии из 456 часов.

DeLorean — это давно уже не имя инженера, прожившего сложную жизнь, в которой были и высокие посты в концерне General Motors, и выпуск собственного диковинного автомобиля с дверьми-«крыльями», и два года в тюрьме по подозрению в продаже наркотиков. Это давно уже бренд, способный приносить деньги. Тут тебе и куча автомобильных стартапов, обещающих вот-вот начать выпуск электромобилей, напоминающих DMC-12 (от клиентов требуется лишь внести предоплату), и, конечно, кино. Несколько лет назад про Делореана сняли байопик Driven, что по-русски могло бы звучать как «гонимый», но никак не «Тачка на миллион» — под таким плебейским именем фильм вышел в российский прокат.

Теперь вот часы, создатели которых утверждают, что с ними на запястье вы сможете совершать «путешествия во времени». От себя замечу, что за $2 тыс., которые они стоят, можно путешествовать не только во времени, но и в пространстве.