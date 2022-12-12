Самый достройный кандидат

«Ъ-Юг» стали известны некоторые подробности, связанные с выходом компании «Солнечный круг» из проекта строительства ТРК на месте старого кинотеатра «Юбилейный» в Ростове. Как выяснилось, компания избавилась от акционерной доли (75% уставного капитала) в этом долгострое еще в январе. В числе причин могли быть проблемы с финансированием и потеря экономического интереса к проекту, который должен был завершиться еще в 2016 году. Сейчас руководство «Юбилейного» говорит о намерении продолжать стройку, но не может даже приблизительно назвать срок окончания работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Руководство компании «Солнечный круг» (оператор сети продуктовых супермаркетов) подтвердило продажу доли 75% в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». Вызвавшее резонанс в СМИ заявление о смене собственника в проекте-долгострое ранее сделал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по экономике Игорь Петров на заседании коллегии при главе администрации.

«Заявление представителя официальных властей соответствует действительности», — сказал «Ъ-Юг» генеральный директор ООО «Солнечный круг» Александр Киреенков. Нового мажоритарного владельца «Юбилейного» он не назвал.

Причины передачи актива в другие руки господин Киреенков также конкретизировать не стал.

В свою очередь, генеральный директор АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» Евгений Древаль заверил «Ъ-Юг», что информацию о смене собственника в руководимой им компании он уточнить не может. «Сведения из реестра акционеров являются закрытыми. Я же как генеральный директор не обязан знать о составе участников АО», — пояснил господин Древаль.

Некоторые подробности выхода «Солнечного круга» из «Юбилейного» можно узнать из документов судебной тяжбы, инициированной властями Ростова в августе. Тогда городская администрация заявила иск с требованием неустойки за срыв сроков реконструкции киноконцертного комплекса. Требование было обращено к компании «Солнечный круг» как основному акционеру АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» и инвестору, взявшему на себя обязательства реконструировать объект. Однако судом был установлено, что ООО «Солнечный круг» еще 17 января 2022 года перестало быть акционером АО. Поэтому компания не может нести ответственность за ход исполнения работ по реконструкции киноконцертного комплекса после указанной даты, решил суд.

При этом в судебных документах отмечается «противоречивая позиция инвестора о наличии или временном отсутствии у него экономического интереса в завершении реконструкции, а также отсутствие у инвестора в настоящее время денежных средств».

Евгений Древаль сообщил «Ъ-Юг», что реализация проекта продолжается и «стройка идет», но говорить о возможных сроках завершения работ он не стал.

Игорь Петров отмечал, что «Солнечный круг» вышел из проекта без согласования с властями Ростова. «Этого делать было нельзя. Сейчас будем разбираться с этим фактом», — говорил и. о. заместителя главы администрации города.

Удалось ли «разобраться», выяснить не получилось — секретарь чиновника отказалась соединить с ним по телефону.

Напомним, еще десять лет власти Ростова-на-Дону приняли решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», которая, по сути, представляет собой строительство нового пятиэтажного ТРК на месте старого кинотеатра в районе Сельмаш. Инвестировать и реализовать проект согласился «Солнечный круг». В 2013 году городской департамент имущественно-земельных отношений и фирма создали акционерное общество «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» с уставным капиталом 135 млн руб. Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. «Солнечному кругу» достались 75%, за которые он внес 101 млн руб.

В соответствии с договором, который департамент заключил с инвестором в 2013 году, киноконцертный комплекс должны были построить в срок не более трех лет, однако проект не реализован до сих пор. По визуальной оценке, стройка сейчас представляет собой готовую коробку здания без внутренней отделки и коммуникаций.

В декабре 2021 года администрация Ростова избавилась от своей доли в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», выставив ее на торги за 41 млн руб. Покупателем стала Анастасия Воронова, которая может быть связана с бывшим владельцем «Солнечного круга» Игорем Вороновым (сейчас владельцем компании является Людмила Древаль).

Вадим Водолазов