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Коммерсантъ FM
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В калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада задержаны более 20 рейсов

Из-за сильного снегопада в Калининградской области задержаны 24 рейса в аэропорту Храброво. Аэропорт закрывали до 12:30 местного времени (13:30 мск), чтобы очистить взлетную полосу.

По данным онлайн-табло, задерживается, в частности, прилет нескольких рейсов из Санкт-Петербурга, а также вылет в Пермь. «Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого сцепления и безопасной посадки судов»,— заявили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Там уточнили, что из-за непогоды пять рейсов не смогли совершить посадку в аэропорту. Они ушли на запасной аэродром в Санкт-Петербург. «Пока метеопрогноз неблагоприятный, обильный снегопад продолжается в районе авиаузла. Ситуация по задержкам рейсов постоянно меняется»,— добавили в пресс-службе.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 12 декабря, в Калининграде будет –1°С, облачно с осадками. 13 декабря ожидается похолодание до 0°С, временами небольшие осадки.

Лаура Кеффер

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