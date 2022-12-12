Microsoft объявила о покупке акций Лондонской биржи

Корпорация Microsoft приобретет 4% акций Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Group — LSEG) в рамках 10-летнего стратегического партнерства. Как говорится в пресс-релизе, достигнутые договоренности позволят компании развивать направления в области данных, аналитики и облачной инфраструктуры.

«Microsoft приобретет около 4% акций LSEG путем приобретения акций консорциума Blackstone/Thomson Reuters»,— сообщила пресс-служба Microsoft.

Предполагается, что исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям Скотт Гатри будет назначен неисполнительным директором Лондонской фондовой биржи при условии получения соответствующих разрешений.

Генеральный директор LSEG Дэвид Швиммер заявил, что такое стратегическое партнерство станет важной вехой на пути Лондонской фондовой биржи к тому, чтобы стать ведущей мировой инфраструктурой финансовых рынков.

«Мы рады приветствовать Microsoft в качестве акционера. Мы верим, что наше партнерство с Microsoft изменит то, как наши клиенты находят, анализируют и торгуют ценными бумагами по всему миру»,— сказал он.

В рамках партнерства стороны будут использовать данные и аналитику нового поколения, создавать новые инфраструктуры данных для Лондонской биржи, а также решения по аналитике и моделированию с использованием Microsoft Azure, искусственного интеллекта и Microsoft Teams.

Дарья Эрозбек