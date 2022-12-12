Получено положительное заключение экспертизы на второй этап строительства зоопарка

Краевое управление капстроительства получило положительное заключение госэкспертизы на проект нового зоопарка. Согласно сервису Единого госреестра заключений экспертизы, заключение выдано 30 ноября. Подготовкой проектной документации занималось ООО «Конструкторское бюро “Проект”» из Нытвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе краевого минстроя пояснили, что по условиям мирового соглашения о достройке зоопарка, заключенного с АО «РЖДстрой», завершение работ на объекте разбито на этапы. Заключение госэкспертизы получено на второй этап строительства зоопарка. Экспертиза также коснулась и сметной стоимости проекта — цены были актуализированы в соответствии с постановлением правительства РФ, заметили в минстрое, но конкретные цифры не раскрыли.

«Все изменения вносились в рамках экспертного сопровождения, что дает право строить, но не вносить изменения в смету. Сейчас же все изменения, принятые в том числе в ходе экспертного сопровождения, внесены в проект и объединены в рамках общего заключения на объект»,— пояснили в министерстве.

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном началось в 2017 году. Генподрядчиком объекта является «РЖДстрой». Сдача первой очереди зоопарка намечалась в 2018 году. Общая стоимость работ оценивалась в 1,8 млрд руб. После того как работы не выполнили в срок, УКС обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,6 млрд руб. В 2021 году Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между управлением капстроительства региона и АО «РЖДстрой», касающееся достройки зоопарка. Его условия предполагают сдачу объекта весной 2023 года. Зоопарк будет находиться в собственности Пермского края.