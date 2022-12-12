Певец из Франции Лисандро победил на «Детском Евровидении»

Победителем «Детского Евровидения» стал французский певец Лисандро. Он выступил на конкурсе с песней Oh Maman. Второе и третье места заняли представители Армении и Грузии Наре и Мариам Бигвава, сообщила Общественная телекомпания Армении.

Лисандро получил 127 баллов от профессионального жюри и 71 балл при онлайн-голосовании. Наре отстала от него на 23 очка.

«Детское Евровидение» состоялось в Ереване — стране, представительница которой победила в 2021 году. Россия не выступает в конкурсах Европейского вещательного союза, организация приостановила членство РФ после начала военной операции на Украине.

Леонид Уварчев