Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Певец из Франции Лисандро победил на «Детском Евровидении»

Победителем «Детского Евровидения» стал французский певец Лисандро. Он выступил на конкурсе с песней Oh Maman. Второе и третье места заняли представители Армении и Грузии Наре и Мариам Бигвава, сообщила Общественная телекомпания Армении.

Лисандро получил 127 баллов от профессионального жюри и 71 балл при онлайн-голосовании. Наре отстала от него на 23 очка.

«Детское Евровидение» состоялось в Ереване — стране, представительница которой победила в 2021 году. Россия не выступает в конкурсах Европейского вещательного союза, организация приостановила членство РФ после начала военной операции на Украине.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...