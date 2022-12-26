«Главное не руки, а головы»

После ухода из России некоторых иностранных компаний у отечественных производителей открылась возможность занять освободившиеся ниши. О том, как оставаться ведущим игроком рынка в условиях конкуренции, «Ъ-Стиль» рассказал Семен Печников, генеральный директор группы компаний PM-Hotel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор группы компаний PM-Hotel Семен Печников

Фото: PM-Hotel Генеральный директор группы компаний PM-Hotel Семен Печников

Фото: PM-Hotel

—Вы работаете в трех основных направлениях: оснащение ресторанов, кафе, баров; отельный сегмент; мебель для дома. В каком сегодня наибольший спрос?

—В каждом есть свои перспективы и преимущества. Например, в «домашнем» направлении с уходом таких игроков, как ИКЕА, при правильном подходе к маркетингу, рекламе и предложению появились очень неплохие перспективы. В ресторанном бизнесе у нас за долгие годы работы сложилась хорошая наработанная база, поэтому для нас это тоже беспроигрышное направление развития.

Гостиничный бизнес также очень привлекательный сегмент рынка. Во-первых, тут тоже освободилась ниша с уходом иностранных поставщиков. Во-вторых, наши компетенции позволяют нам успешно конкурировать с теми, кто сейчас работает на этом рынке. Поэтому какое-то одно направление выделить трудно. Нам интересны все три.

—Каковы особенности интерьеров премиум-класса?

—Прежде всего это преобладание в отделке натуральных материалов. Если в трех-четырехзвездных гостиницах допускается, например, использование искусственного камня, то в «пятерке» — только натуральный камень, массив дерева либо шпон. Часто применяются экзотические сорта древесины, сами по себе очень дорогие. Что касается мягкой мебели, во-первых, это преимущественно дизайнерские модели, во-вторых, используются качественные материалы, выполненные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к контрактной мебели. Львиная доля себестоимости приходится на мебельный наполнитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция PM-Hotel на конференции Russian Hospitality Business Week 2022

Фото: PM-Hotel Экспозиция PM-Hotel на конференции Russian Hospitality Business Week 2022

Фото: PM-Hotel

—Может ли заказчик получить премиальную мебель, сэкономив на наполнителе?

—Иногда инвестор желает получить что-то подобное изделиям топовых брендов, но по доступной цене. Это возможно. Но следует помнить, что если он найдет того, кто согласится воспроизвести желаемое без оглядки на эксплуатационные и технологические качества, то в дальнейшем рискует иметь существенные расходы на обслуживание и ремонт такой мебели.

—Где, по вашим наблюдениям, российские заказчики находят идеи для интерьеров своих гостиниц?

—В основном это опыт иностранных отельеров. Многие привозят идеи из Дубая. Но картинка, которую они видят там, не всегда подходит для нашей действительности. В России средний бюджет на стандартный номер в пятизвездной гостинице составляет 1,5 млн руб. А то, что они видят в Дубае, может стоить €1,5 млн. Поэтому между инвестором и производителем мебели идет вечный бой: один желает получить все как на красивой картинке, другой оценивает, насколько реально воплотить это у нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан La Griglia

Фото: La Griglia Ресторан La Griglia

Фото: La Griglia

—Какими качествами должна обладать компания, претендующая на лидерство на рынке?

—Она должна уметь воплощать дизайнерские идеи, при этом решать масштабные задачи, иметь дело с разными материалами. На рынке много компаний, работающих, например, только с массивом или металлом. А многопрофильных, у которых все это объединено, практически нет. И это очень большой минус в плане сроков и качества.

—Как вам удается с этим справляться?

—У нас на производстве есть самое современное оборудование для обработки древесины, металла, листового материала. Это дает нам возможность выполнять сложнейшие задачи в любом объеме, то есть мы умеем выпускать мебель высокого качества большими сериями. Площадь фабрики в Подольске превышает 26 тыс. кв. м. Производство оснащено двумя автоматическими линиями полного цикла.

Еще одно наше конкурентное преимущество — наличие конструкторского бюро, которое способно решать и адаптировать к производству самые сложные проектные задачи. Если умеешь пилить, но не умеешь придумать, как сделать это правильно, невозможно выполнить проект. При всем техническом оснащении производства для нас в сотрудниках главное не руки, а головы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Кедр» в Зайцево

Фото: Кедр Ресторан «Кедр» в Зайцево

Фото: Кедр

—Как в вашей компании решается кадровый вопрос?

—Установить даже самое современное оборудование — дело нехитрое. Но мы делаем мебель, например, для отелей, обладающую самыми высокими эксплуатационными характеристиками, среди наших клиентов — крупные гостиничные сети. Для этого нужна сложившаяся производственная культура и инженерная, проектировочная школа с непрерывным развитием. И сотрудники, которые умеют работать с роботизированным оборудованием и обмениваться между собой опытом.

Беседовал Константин Анохин