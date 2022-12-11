В США взят под стражу подозреваемый в причастности к теракту над Локерби ливиец

Ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, которая взорвалась на рейсе Pan Am над Шотландией в 1988 году, в результате чего погибли 270 человек, был взят под стражу в США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство юстиции США.

Абу Агила Мохаммад Масуд два года назад был обвинен США во взрыве над Локерби. Ранее он содержался под стражей в Ливии за предполагаемую причастность к нападению на берлинский ночной клуб в 1986 году.

Минюст подтвердил, что Масуд находился под стражей, не уточнив, как он оказался в США. Представитель министерства сообщил, что Масуд, как ожидается, впервые предстанет перед окружным судом США по округу Колумбия, но не уточнил, когда именно.

До сих пор только один человек был привлечен к ответственности за взрыв самолета рейса 103 авиакомпании Pan Am 21 декабря 1988 года, который остается самым смертоносным террористическим актом в истории Великобритании. Бывший сотрудник ливийской разведки Абдельбасет Али Мохмет аль-Меграхи провел семь лет в шотландской тюрьме после своего осуждения в 2001 году. Он умер в Ливии в 2012 году и всегда настаивал на своей невиновности.

«Семьям погибших при взрыве над Локерби сообщили, что подозреваемый Абу Агила Мохаммад Масуд Хейр Аль-Марими... находится под стражей в США»,— сообщил ранее представитель Королевской канцелярии и фискальной службы прокуратуры Шотландии. Шотландские официальные лица не предоставили информации о том, когда Масуд был передан США.

Мария Федотова