СДЭК ввел роботов сортировки

Логистический оператор СДЭК презентовал сортировочный центр (СЦ) площадью в 17,5 тыс. кв. м в индустриальном парке Санкт-Петербурга — «PNK Парк Софийская КАД». Инвестиции в проект составили 726,5 млн рублей, часть из которых была направлена на оснащение центра автоматизированной системой от компании «НИССА Инжиниринг». Данные роботы сортировки, по словам представителей СДЭК, еще ни разу не применялись в России. Благодаря им пропускная способность увеличивается вдвое при значительной экономии пространства, что для оператора очень чувствительно в условиях дефицита складских помещений на рынке, о котором говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы проекта утверждают, что благодаря «армии» роботов вдвое увеличивается пропускная способность сортировочного центра при значительном сокращении используемой площади

Фото: «НИССА Инжиниринг». Авторы проекта утверждают, что благодаря «армии» роботов вдвое увеличивается пропускная способность сортировочного центра при значительном сокращении используемой площади

Фото: «НИССА Инжиниринг».

Строительство нового здания для оператора СДЭК с февраля 2021 года осуществляла московская компания «PNK group» (в портфеле более 30 индустриальных парков). В сентябре помещение было введено в эксплуатацию. В ноябре 2022 года была полностью отлажена работа роботизированной системы. Объем инвестиций в строительство СЦ, включая само здание, КПП и внутренние коммуникации, составил 726,5 млн рублей. Новый СЦ соответствует складским стандартам А+.

По словам директора Северо-Западного филиала СДЭК Надежды Тайц, ноу-хау центра состоит в роботизированной системе сортировки, которая ранее не применялась в России. Проектировщик и поставщик оборудования — компания «НИССА Инжиниринг». Стоимость контракта не разглашается. Ядро системы — флот из 95 сортировочных роботов Geek+ S20C. RMS Geek+ (Robot Management System — система управления роботами) интегрирована с WMS (Warehouse Management System — система управления складом) СДЭК. Роботизированная система обеспечивает производительность более 4 тыс. отправлений в час и до 144 направлений одновременной сортировки. Система оснащена автоматической системой идентификации и измерения массогабаритных характеристик каждого из сортируемых отправлений с подачей на роботов.

«Роботы могут сортировать как входящий, так и исходящий грузопоток. В России — это первая практика подобного рода. В целом проект является уникальным не только для нашей страны, но и для Европы. Сегодня ни одна курьерская компания или маркетплейс в России не использует роботов в промышленных масштабах, тем более на таких объемах. Всего центр обрабатывает около 60 тыс. отправлений в сутки. В перспективе данное количество возрастет, так как рынок e-comm продолжает расти»,— отмечает госпожа Тайц.

Кроме того, по словам спикера, благодаря «роботам» вдвое увеличивается пропускная способность при значительном сокращении используемой площади. Так, площадь новой системы составляет около 1,5 тыс. кв. м, тогда как классическая линия занимает от 5 тыс. кв. м. Это очень удобно с учетом дефицита складских помещений на рынке. При этом неиспользуемые площади компания сдает в аренду. «Изначально центр строился с запасом площадей для потенциального расширения объемов загрузки, сегодня часть центра сдается в аренду»,— говорит Надежда Тайц.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 09.12.2022), на начало декабря нынешнего года в Санкт-Петербурге и Ленобласти введено в эксплуатацию около 343 тыс. кв. м складских помещений, а к концу года эксперты консалтинговой компании Nikoliers предполагали увеличение показателя более чем на 100 тыс. кв. м за счет введения в эксплуатацию распределительного центра Wildberries в Шушарах. Эксперты отмечают, что общий объем ввода складских помещений может достигнуть рекордного результата за последние 14 лет, но при этом подавляющая доля уже законтрактована и на свободном рынке вряд ли появятся предложения.

В Петербурге у СДЭК есть еще один СЦ, расположенный на площади 6,3 тыс. кв. м в Шушарах в комплексе «AKM Logistics». Самый крупный узел компании площадью 40 тыс. кв. м находится в Домодедово. В декабре 2021 года был введен СЦ на площади 35 тыс. кв. м в Медведково на севере Москвы.

Однако новый СЦ в Санкт-Петербурге возьмет значительные потоки на себя. По федеральным направлениям (Воронеж, Ростов, Краснодар, Волгоград, Казань, Урал, Екатеринбург, Новосибирск и другие регионы) грузы уезжают напрямую из Санкт-Петербурга, минуя Москву. Отдельно обслуживается значительная часть направлений Северо-Западного федерального округа (Мурманск, Псков, Петрозаводск, Великий Новгород, города Ленобласти). Параллельно в центре сортируются посылки для внутригородской доставки. Сортировочный центр СДЭК работает напрямую с аэропортом Пулково и по всем направлениям, которые обслуживает аэропорт. Операционный директор СДЭК Олег Коробкин подчеркнул, что сегодня оператор располагает около 3,5 тыс. отделений по России, а также присутствует в 25 странах. В 2023 году компания намерена продолжить развитие новых сортировочных центров с глубокой автоматизацией в Санкт-Петербурге и Москве.

Алла Михеенко