В Петербурге создадут полный цикл обращения с отходами

В Санкт-Петербурге создадут полный цикл обращения с отходами. Об этом в ходе прямой линии 10 декабря заявил губернатор Александр Беглов, напомнив, что город готовится ко второму этапу мусорной реформы.

С его слов, сейчас совместно с Ленобластью Петербург использует четыре полигона для захоронения отходов и семь сортировочных комплексов. А.к 2025 году начнет действовать пять современных заводов. Губернатор отметил, что Петербург и Ленобласть смогут выйти на 100% переработку мусора примерно к 2027 году.

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