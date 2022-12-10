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Коммерсантъ FM
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Японкам разрешили повторно выходить замуж в течение 100 дней после развода

Палата советников Японии (верхняя палата парламента) утвердила поправки в Гражданский кодекс страны, которые позволяют японкам регистрировать повторный брак в течение 100 дней после развода. Поправки также позволяют новым супругам регистрировать установления отцовства в том случае, если ребенок от прошлого брака родился у женщины в течение 300 дней после развода.

Как поясняет NHK, законодательные поправки вступят в силу в течение 18 месяцев после их опубликования. Для регистрации прав на отцовство за новым супругом женщина должна состоять с ним в браке на момент родов. Гражданки Японии также смогут оспорить отцовство в отношении детей, родившихся за полтора года до вступления в силу новых законодательных положений.

С 2016 года в стране действовал «период ожидания» в три месяца, исключительно по прошествии которых гражданки могли вновь вступить в брак — ранее данный срок составлял полгода. Ряд положений японского законодательства, регулирующего семейные отношения, были приняты еще в 1899 году, из-за чего часто критиковались за неактуальность. Из-за трудностей с переоформлением отцовства многие гражданки Японии отказывались регистрировать своих детей в семейном реестре, что препятствовало качественному предоставлению им государственных услуг.

Андрей Сапожников

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