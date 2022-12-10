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В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Стокгольме и Осло сегодня, 10 декабря, проходят церемонии вручения Нобелевских премий. Пять из шести Нобелевских премий присуждаются в Стокгольме, Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проводятся отдельные торжества.

Наталья Пинчук, Ян Рачинский, Александра Матвейчук (слева направо)

Наталья Пинчук, Ян Рачинский, Александра Матвейчук (слева направо)

Фото: Rodrigo Freitas / NTB Scanpix / AP

Наталья Пинчук, Ян Рачинский, Александра Матвейчук (слева направо)

Фото: Rodrigo Freitas / NTB Scanpix / AP

Премию мира 2022 года получили российский центр «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом, ликвидирован Минюстом), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Награду в Осло получили представители «Мемориала» и украинского центра Ян Рачинский и Александра Матвийчук, а также жена господина Беляцкого Наталья Пинчук.

Ян Рачинский — о причинах ликвидации «Мемориала»

Церемония в Стокгольме в этом году пройдет в полномасштабном формате, в 2020 и 2021 годах церемонии были сокращены, также не было банкета. На церемонии будут присутствовать многие лауреаты 2020 и 2021 годов.

Алесь Беляцкий был арестован в Белоруссии 15 июля 2021 года по уголовному делу о неуплате налогов. «Мемориал», старейшая в России правозащитная организация, была ликвидирована по решению Верховного суда РФ 28 декабря 2021 года. Украинский «Центр гражданских свобод» был основан в 2007 году; после ввода российских войск на Украину в феврале 2022-го правозащитный центр занимается документированием военных преступлений и защитой прав беженцев.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «"Отстаивали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан"».

Мария Федотова

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