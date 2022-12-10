Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирской области без тепла остались 17 тысяч человек, СКР начал проверку

В результате аварии на теплотрассе в двух районах города Искитима Новосибирской области без отопления остались 116 домов. В них проживает 17 тыс. человек. По факту аварии следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления СКР по Новосибирской области.

Пресс-служба мэрии Искитима сообщила, что на данный момент ведутся ремонтные работы на теплотрассе. Тепло в Искитим поставляет Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса в России. Как сказано в пресс-релизе, в НЗИВ сообщили о «падении давления в системе теплоснабжения». По данным городской администрации, прорывы теплотрассы есть в районе нескольких домов в Искитиме, сети экстренно восстанавливают.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...