В Новосибирской области без тепла остались 17 тысяч человек, СКР начал проверку

В результате аварии на теплотрассе в двух районах города Искитима Новосибирской области без отопления остались 116 домов. В них проживает 17 тыс. человек. По факту аварии следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления СКР по Новосибирской области.

Пресс-служба мэрии Искитима сообщила, что на данный момент ведутся ремонтные работы на теплотрассе. Тепло в Искитим поставляет Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса в России. Как сказано в пресс-релизе, в НЗИВ сообщили о «падении давления в системе теплоснабжения». По данным городской администрации, прорывы теплотрассы есть в районе нескольких домов в Искитиме, сети экстренно восстанавливают.

Олеся Павленко