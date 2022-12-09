Два даркстора «Магнита» в Петербурге начали раздавать еду нуждающимся

Два даркстора ретейлера «Магнит» в Санкт-Петербурге присоединились к программе фудшеринга, предполагающую раздачу еды нуждающимся людям, пишет «РБК-Петербург».

В пунктах сборки онлайн-заказов ежедневно отбирают до 300 наименований товаров, которые сеть не успевает продать до истечения срока годности. Продукты передаются в благотворительный фонд «Банк еды «Русь» для последующей доставки одиноким пенсионерам, многодетным семьям и социально незащищенным лицам. Проекту в Петербурге за сутки будут выделяться до 100 кг продовольствия.

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