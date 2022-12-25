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От свиней до северных оленей: чем богаты российские регионы

Инфографика

Росстат подвел итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. “Ъ” решил провести свое небольшое исследование и выяснить, каких сельскохозяйственных животных больше в каком российском регионе. Для этого использовались данные по хозяйствам всех категорий. Для каждого региона брался только один вид, преобладающий по численности поголовья. Птицы и пчелосемьи из финальных расчетов исключены.

Как показало наше исследование, более чем в каждом третьем российском регионе (31) самое распространенное животное — это свинья. Лидером по поголовью стала Белгородская область, где содержится по 3 свиньи (4,7 млн) в пересчете на душу населения. В соседней Курской области соотношение — 2,1. В 24 регионах преобладающим является крупный рогатый скот. Лидируют тут Татарстан и Башкортостан с поголовьем около 900 тыс. в каждой республике. Замыкают топ-3 овцы (17 регионов). В Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Республике Тыва их больше, чем людей.

В регионах севера преобладающим видом являются северные олени. Поскольку в микроперепеси они не учитывались, дополнительные данные Росстата по ним (а также другим не выбившися где-либо в топы видам) взяты со статистического портала ЕМИСС.

Достаточно редки в качестве лидирующего вида кролики (3 региона). А преобладание лошадей зафиксировано лишь в одном регионе — Якутии, где они отстояли первенство у крупного рогатого скота.

Если брать ситуацию по стране в целом, топ-3 преобладающих видов отражает картину по регионам — свиньи, овцы и крупный рогатый скот. Слабо в количественном соотношении представлены ослы, верблюды, мулы и лошаки. Не выбились нигде в лидеры и козы.

Официальной статистики по количеству домашних животных не ведется. По данным исследования Mars Petcare, в 2020 году в семьях россиян проживало 63,5 млн кошек и собак. Эта цифра соответствует поголовью всех трех самых распространенных видов сельскохозяйственных животных вместе взятых.

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