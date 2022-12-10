Парад планеток

Премия «Большая книга» назвала победителей: ими стали Павел Басинский, Алексей Варламов и Сергей Беляков. Впервые за 17 раз среди произведений трех победителей — ни одного художественного текста. Наблюдал за вручением наград Михаил Пророков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Подлинная история Анны Карениной» принесла Павлу Басинскому премиальные 3 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ «Подлинная история Анны Карениной» принесла Павлу Басинскому премиальные 3 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Начало церемонии объявления лауреатов заставило вспомнить известное стихотворение Анненского: «Среди миров, в мерцании светил...» — ровно на таком, мерцательно-космическом фоне размещенный на сцене экран демонстрировал портреты то Гоголя, то Пушкина, то Чехова с Набоковым. Прошлогодняя церемония, напомним, прошла под знаком Достоевского и — в меньшей степени — Некрасова; может быть, поэтому в созвездии-2022 их небесные тела представлены не были.

А небесные тела следовало понимать в самом что ни на есть буквальном смысле. После того как актриса Александра Урсуляк, исполнявшая роль ведущей, объявила девиз церемонии («И звезда с звездою говорит»), на экране стали появляться цитаты из классиков, подписанные как фамилией цитируемого, так и номером астероида, которому было присвоено имя соответствующего литератора. Цитаты были в форме вопросов — чтобы звезды давешние могли пообщаться с звездами сегодняшними. При этом могли быть как довольно известными («Мой милый, что тебе я сделала?» — спрашивал астероид №3511, он же Марина Цветаева, у финалиста премии Сергея Белякова), так и теми, что не вполне на слуху («Как хорошо на свете!.. Но почему от этого так больно?» — этот вопрос Бориса Пастернака, астероида №3508, был адресован автору многочисленных биографий Алексею Варламову). В ответ демонстрировались и зачитывались цитаты из произведений участников короткого списка, и под звуки собственных слов они один за другим поднимались на сцену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатели София Синицкая, Павел Басинский, Сергей Беляков и Анна Матвеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Писатели София Синицкая, Павел Басинский, Сергей Беляков и Анна Матвеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Когда все были в сборе, началось собственно вручение премий. Приз читательских симпатий, литблог, новый приз — «Выбор поколения»: за поколение все решили студенты гуманитарных факультетов ВШЭ, и наиболее созвучными их собственной ситуации им показались «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова, документальный роман о Георгии Эфроне и его друге Дмитрии Сеземане. Несколько неожиданным поначалу был лауреат премии «За вклад в литературу» — Институт прикладной астрономии РАН. Но Александра Урсуляк тут же уточнила, что именно сотрудникам этого института многие классики русской литературы обязаны собственными астероидами. А получавший приз астроном и писатель Леонид Еленин (собственноручно открывший около пятисот малых планет) пообещал, что к следующему вручению на небе будет уже вполне официально мерцать астероид, названный в честь премии,— «Большая книга».

После этого можно было уже переходить к главному — награждению призеров. Третье место досталось «Парижским мальчикам» и Сергею Белякову, второй приз получили Алексей Варламов и его «Имя Розанова». Победителем был признан Павел Басинский, автор «Подлинной истории Анны Карениной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатели Сергей Беляков, Алексей Варламов и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Писатели Сергей Беляков, Алексей Варламов и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В истории «Большой книги» первые премии вручались за нехудожественную литературу не раз: начав в 2005 году с награждения «Бориса Пастернака» Дмитрия Быкова (включен Министерством юстиции в список иноагентов), жюри впоследствии присуждало победу и «Ленину» Льва Данилкина, и «Ерофееву» Олега Лекманова с соавторами, и «Льву Толстому. Бегству из рая» того же Павла Басинского. Но чтобы ни один из трех лауреатов не был автором художественного произведения — такого еще не случалось. Год, конечно, был урожайным на биографии — так, из длинного списка в короткий не сумели перекочевать жизнеописания Салтыкова-Щедрина, Ярослава Гашека и Фазиля Искандера. Но и романов интересных было немало, семь из них вышли в финал «Большой книги», из этих семи один — «Саша, привет!» Дмитрия Данилова — стал лауреатом конкурса «Ясная Поляна», другой — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной — взял приз читательских симпатий самой «Большой книги». На этом фоне вручение всех трех премий нон-фикшену выглядит сознательным жестом — но жюри из 105 человек вряд ли способно на сознательные жесты.

Стало быть, все же сыграло роль то обстоятельство, о котором обозревателю “Ъ” уже доводилось писать год назад: книги о современности обычно будоражат сильнее, чем исторические, художественная литература, как правило, тревожит больше, чем документальное исследование. Академики не любят тревожить — особенно в тревожное время. И эксперты, кстати, в этом вопросе вполне на стороне академиков — при формировании короткого списка за бортом оказались как раз заметные тексты про современность: «Стрим» Ивана Шипнигова, «Время рискованного земледелия» Даниэля Орлова, «Русская зима» Романа Сенчина. В итоге за современную тематику в финале пришлось отдуваться Дмитрию Данилову и Руслану Козлову, и жюри, проигнорировав их (один уже получил важную премию, другой еще недостаточно титулован, первый раз в шорт-листе), могло свободно выбирать между исторической прозой и историческими исследованиями — и решительно предпочло вторые.

Что ж, похоже, звездам прошлого в лице Льва Толстого и Василия Розанова нашлось что обсудить со звездами настоящего. Да, награды «Большой книги» по-прежнему прибавляют звездности, так что авторам книг про великого писателя и выдающегося мыслителя диалог со своими любимыми авторами в следующий раз, надо надеяться, дастся еще легче. Ну а описанием современной жизни пусть лучше займутся потомки: вопросы, задаваемые авторами книг про сегодняшний день, как раз успеют дойти до них, отразившись от астероидов.