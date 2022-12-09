Skillbox и VK: 9% россиян изучают английский с целью переезда за границу

Направление «Английский язык» образовательной онлайн-платформы Skillbox и команда исследований VK провели опрос россиян на тему изучения английского языка. Согласно данным опроса, 53% опрошенных хотят свободно общаться на английском языке. При этом только 7% респондентов изучают его. 55% из них обучается самостоятельно.

В ходе исследования были опрошены 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 лет

Желание свободно общаться на английском распространено среди россиян от 18 до 24 лет. Каждый третий опрошенный никогда не занимался изучением английского языка. 42% респондентов забросили занятия.

29% опрошенных считают своей главной мотивацией к изучению языка возможность свободно общаться с людьми из разных стран мира. 16% объясняют планы по изучению английского языка желанием смотреть фильмы и читать книги в оригинале, 13% хотят трудоустроиться за границей. Часть опрошенных (9%) хотят изучить язык в связи с перспективами релокации или знакомства с иностранцами (6%).

24% опрошенных владеют только письменными навыками английского языка, при этом плохо воспринимают английскую речь на слух и с трудом поддерживают разговор. 33% обладают обрывочными знаниями. Только 6% опрошенных считают, что свободно владеют английским языком. 21% респондентов назвали главными трудностями отсутствие разговорной практики и проблемы с запоминанием слов, конструкциями времен и грамматикой.

Об опыте общения с иностранцами на английском языке рассказал 41% опрошенных, 34% взаимодействуют с ними в социальных сетях, 21% — пересекались на улице. Во время отпуска с иностранцами знакомятся каждая четвертая женщина и каждый десятый мужчина. Каждый третий из тех респондентов, которые рассказали о романтических отношениях с иностранцами, никогда не изучали английский язык. 33% интернациональных пар разговаривают на русском. 24% таких пар общаются на английском.

Лусине Баласян