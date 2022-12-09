Полковника петербургской полиции заподозрили во взяточничестве и связях с борделями

Начальника 36-го отдела УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга Романа Романова задержали представители Следственного комитета России (СКР) и управления собственной безопасности МВД по подозрению во взяточничестве и «крышевании» нескольких салонов интимных услуг, сообщила пресс-служба городского полицейского главка. Работа самой сети борделей также пресечена силовиками.

«Установлено, что организаторами является супружеская пара, проживающая в Красносельском районе. С 2019 года они создали три салона по предоставлению интимных услуг, располагавшиеся в жилых домах на проспекте Просвещения, Литейном проспекте и Хасанской улице. Сексуальные услуги оказывали девушки из ближнего и дальнего зарубежья, а также гражданки РФ»,— говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства Романова и в салонах интимных услуг были изъяты средства связи, электронные носители информации, банковские карты и рукописные бухгалтерские записи. 16 «сотрудниц» борделей доставили в полицию, где он получили протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Ранее возбужденное МВД уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) вместе с вместе с новыми материалами в отношении Романова переданы для дальнейшей работы в СКР.

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