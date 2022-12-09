От Флориды до Уфы

В уфимском Международном медицинском центре (ММЦ) имени В. С. Бузаева в понедельник началось клиническое исследование: первой пациентке удалили с помощью ультразвука опухоль в районе гипоталамуса. Это самый центр черепа, там очень сложно оперировать, а ультразвук позволяет работать бесконтактно. Если исследование пройдет успешно, ММЦ будет бороться за включение метода в ОМС.

С ММЦ Русфонд сотрудничает два года. А с его основательницей Резидой Галимовой, которая раньше работала в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ),— больше десяти лет. Галимова с большим вдохновением продвигала в РДКБ передовые технологии — например, лечение эпилепсии воздействием на блуждающий нерв. А создав ММЦ, занялась большой новой темой: работой на головном мозге с помощью фокусированного ультразвука (ФУЗ).

ФУЗ — это как разжигание костра с помощью лупы. На пациента надевают шлем, испускающий управляемые ультразвуковые лучи. Врач может собрать их в любой точке внутри черепа и выжечь крошечный кусочек мозга с минимальным вредом для окружающих тканей. ММЦ уже 2,5 года лечит таким образом эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона — я был на такой операции, читайте репортаж «Фокус с таламусом» на rusfond.ru.

Вообще ФУЗ-терапия применяется сейчас во многих клиниках. Метод используется в кардиологии, эндокринологии, онкологии, урологии. Но ММЦ решил пока не выходить за пределы головного мозга и занялся доброкачественной опухолью под названием «гамартома гипоталамуса». Сейчас ее чаще всего удаляют с помощью радиочастотной абляции. Но для этого надо получить непосредственный доступ к опухоли — просверлить в черепе отверстие и подвести через него к гамартоме электрод.

Гипоталамус находится очень глубоко, поэтому такая гамартома особенно подходит для ФУЗ-терапии, говорит Галимова. Это редкая опухоль, встречается у одного человека из 200 тыс. Может, поэтому технология развивается медленно. В 2017 году первое в мире клиническое исследование началось в детском госпитале Никлауса в Майами. Пока там прооперировали четырех пациентов. Еще одного — в Японии. И одного — в Уфе.

— Нашей первой пациентке 32 года, она болеет с трех лет,— рассказывает Резида Галимова.— Симптомы — внезапный смех и плач, судороги, эпилептические приступы. Но определить гамартому сложно — окончательный диагноз поставили только этой весной. Оперировали 3,5 часа, все прошло хорошо, мы в тот же день выписали пациентку, но, конечно, продолжаем наблюдать за ней. За три дня приступов не было.

Первые итоги исследования подведут через год. ММЦ ведет его вместе с Башкирским государственным медицинским университетом. Хороший пример частно-государственного партнерства — вот только денег государство не дает. Договор с вузом — о научном сотрудничестве, оперирует ММЦ за свой счет. О какой сумме речь? Радиочастотная абляция гамартомы — дорогая операция. В одном из японских госпиталей, с которым сотрудничает Русфонд, она стоит более 4 млн руб. А ФУЗ примерно вчетверо дешевле.

Галимова мечтает после завершения клинических испытаний добиться госфинансирования таких операций. Правда, еще не включено в ОМС даже лечение эссенциального тремора и болезни Паркинсона с помощью ФУЗ, хотя таких операций сделали почти 140. Бюрократия шагает медленнее, чем медицина: пока лечению тремора с помощью ФУЗ выдан номенклатурный номер — цифровой код для этой медицинской услуги. Без номера об ОМС нечего и мечтать. С номером мечтать уже можно.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда