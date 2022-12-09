Из свежей почты

Семен Герасименко, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 161 050 руб.

Внимание! Цена лечения 239 050 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 18 тыс. руб.

Семен родился бездыханным, его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем перевели в отделение патологии с диагнозом «поражение центральной нервной системы». Несмотря на лечение, в год врачи поставили диагноз ДЦП. Мы обращались в разные клиники, но самой эффективной стала реабилитация в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Спасибо Русфонду, что помог оплатить лечение там! У Сёмы окрепла спина, он сидит в коляске, пытается ходить в ходунках. Понимает речь, умеет говорить «да», стал более подвижным, появилась мимика. Помогите продолжить лечение! Алла Герасименко, Ставропольский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо снизить тонус в руках и ногах, сформировать активный словарный запас, улучшить координацию и мелкую моторику».

Коля Шохин, 11 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 145 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 26 тыс. руб.

Во время кесарева сечения Коле повредили позвонки, врачи сразу надели ему ортопедический воротник. После выписки я заметила, что сын всегда спит, повернув голову влево. К трем месяцам на левой стороне затылка Коли появился скос, вскоре обозначилась асимметрия лица. Нейрохирург поставил диагноз «асимметрия черепа» и сказал, что нужно начинать лечение специальными шлемами — они будут корректировать направление роста костей. Откладывать его нельзя, деформированный череп не дает развиваться мозгу. Но нам стоимость шлемов не осилить. Валерия Шохина, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется коррекция при помощи индивидуальных краниальных ортезов (шлемов) в течение шести-девяти месяцев. Прогноз благоприятный».

Артем Атаманенко, 3 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 154 752 руб.

Внимание! Цена лечения 283 752 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 110 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 19 тыс. руб.

Артему было два месяца, когда мы начали лечить его от косолапости по методу Понсети. Ортопед провел этапные гипсования и щадящую операцию, затем сын носил брейсы. Ножки выпрямились. Но прошлой зимой стало заметно, что стопы опять начали подворачиваться. Теперь, чтобы исправить деформацию, нужно сложное хирургическое лечение. Помочь нам готов ортопед Максим Вавилов из Ярославля, но с оплатой нам не справиться. Я один обеспечиваю семью, работаю электриком. Алексей Атаманенко, Оренбургская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходима ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Но сначала — курс гипсований по методу Понсети».

Миша Давыдов, 8 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 143 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 380 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 24 тыс. руб.

Первый перелом у Миши случился в полтора месяца, второй — в полгода. После третьего нас направили к генетику с подозрением на патологическую хрупкость костей. Весной 2015 года в московской клинике GMS диагноз подтвердили, к тому времени случилось еще несколько переломов — и Миша перестал ходить. С помощью Русфонда мы начали лечение. Костная ткань укрепилась, сын снова начал ходить и бегать! Также ему провели несколько операций на правой ноге — устанавливали и заменяли штифты в костях,— последняя состоялась этим летом. Сейчас плотность костей снизилась, нужно продолжить лечение. Помогите! Юлия Давыдова, Саратовская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Миша страдает среднетяжелой формой несовершенного остеогенеза. Чтобы снизить вероятность переломов, необходимо продолжить лечение бисфосфонатами в сочетании с реабилитацией».

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