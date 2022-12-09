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Коммерсантъ FM
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1 процент составил прирост задолженности домохозяйств в РФ в октябре по сравнению с сентябрем, сообщил ЦБ. За октябрь долги населения выросли на 289 млрд руб. против роста на 422 млрд руб. месяцем ранее. В годовом выражении рост задолженности замедлился до 9,4% с 10,1%. За январь—октябрь долг домохозяйств вырос на 1,8 трлн руб. (до 28,1 трлн руб.) против роста на 4,1 трлн руб. за такой же период 2021 года. Аналитики Telegram-канала MMI отмечают, что рост закредитованности населения в третьем квартале 2022 года носил краткосрочный характер, а частичная мобилизация и эмиграция части платежеспособного населения ожидаемо притормозили кредитование.

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