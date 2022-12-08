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Коммерсантъ FM
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В правящей партии Грузии пригрозили лишать гражданства за участие в украинском конфликте

Один из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», член парламента Рати Ионатамишвили, на специальном брифинге заявил, что, согласно действующему закону, «вступление в вооруженные силы другого государства гражданина Грузии автоматически ведет к потере им грузинского гражданства».

Господин Ионатамишвили тут же уточнил, что тех, кто воюет на Украине в составе украинской армии, в Грузии будут рассматривать как наемников. «Самое неприемлемое, что кое-кто предлагает нашим ребятам воевать за деньги и не объясняет, чем это чревато»,— заметил депутат и вновь сослался на закон, который «не допускает двусмысленности в данном вопросе».

Позднее слова депутата Ионатамишвили полностью подтвердил руководитель парламентской фракции и член политсовета партии Мамука Мдинарадзе. При этом оба упомянули в качестве главного вербовщика главу «Грузинского легиона», воюющего в Донбассе, Мамуку Мамулашвили.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Менагаришвили отметил, не называя имен, что однопартийцы Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» «ходят по селам Грузии и обманом заманивают несчастных ребят воевать».

Лидер ЕНД Никанор Мелия назвал заявления относительно грузин, воюющих на Украине, «историческим позором и изменой родине со стороны раболепствующих властей Грузии».

По неофициальным данным, сейчас в различных подразделениях ВСУ воюют около 2 тыс. грузин. Большинство из них — бывшие военнослужащие грузинской армии либо те, кто имеет боевой опыт вооруженных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С начала специальной военной операции РФ погибли 33 грузина. Из них шесть — в течение последней недели в ходе боев у города Бахмут.

Георгий Двали, Тбилиси

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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