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Коммерсантъ FM
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Правительство разрешило регистрацию прав на самолеты иностранным «дочкам» российских компаний

Российские авиакомпании смогут эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или в аренду у зарубежных «дочек» отечественных организаций. Соответствующее постановление от 7 декабря опубликовано на сайте правительства (.pdf). Решение принято на фоне санкций в отношении России.

Cогласно распоряжению, иностранные «дочки» российских компаний могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними. Для этого необходимо предоставить копии учредительных и правоустанавливающих документов. Страхование и техническое обслуживание бортов должно проходить на территории России.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиаотрасли. Авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. В июле санкции смягчили. ЕС допустил использование своих самолетов в рамках запросов Международной организации гражданской авиации.

Лусине Баласян

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