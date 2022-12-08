Роспотребнадзор начал проверку жалоб на Coca-Cola в Москве и Подмосковье

Роспотребнадзор объявил о начале проверки жалоб на «подозрительную» Coca-Cola в некоторых магазинах Москвы и Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На прошлой неделе по телеграм-каналам активно расходилась новость о подозрительной кока-коле, которая продается в некоторых столичных и подмосковных магазинах. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что жалобы на «продукцию неустановленного происхождения» поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области.

4 декабря РБК обратил внимание на появление в столичных и подмосковных магазинах напитков, бутылка которых имитирует оригинальные тары Coca-Cola. На этих бутылках отштампована «свежая» ноябрьская или октябрьская дата розлива. Mash сообщил, что «фейковая» кола продается в одном из магазинов «Светофор».

В марте The Coca-Cola Company объявила о приостановке бизнеса в РФ на фоне проведения военной операции на Украине. Заводы «Coca-Cola HBC Россия» стали выпускать российские напитки: «Добрый», Rich, «Моя Семья». В сентябре на прилавках магазина Петербурга обнаружили оригинальную Coca-Cola, привезенную из Ирана и Украины.

Эрдни Кагалтынов