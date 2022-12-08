Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин в 2023 году запустит массовое производство военной формы нового поколения

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин разрабатывает новые ГОСТы одежды для военнослужащих. После их принятия фабрика Shishkin uniform atelier намерена нарастить выпуск военной амуниции с 100 тыс. комплектов в квартал до 1 млн.

Предыдущая фотография
Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier (&quot;Шишкин корпоративный пошив&quot;) в Екатеринбурге

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Дмитрий Шишкин, президент ассоциации «Рослегпром» и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»

Дмитрий Шишкин, президент ассоциации «Рослегпром» и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»

Следующая фотография
1 / 8

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier ("Шишкин корпоративный пошив") в Екатеринбурге

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Дмитрий Шишкин, президент ассоциации «Рослегпром» и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»

По словам господина Шишкина, в октябре фабрика начала производить военную форму по существующим ГОСТам, но в процессе работы благодаря технологическому оснащению начала применять новые конструктивные решения — повысила эргономичность, ветро- и влагозащиту, улучшила микроклимата изделий, влагоотведение, износостойкость. «Поняли, что много моментов можно доработать в плане материала, конструкции, обработки. Теперь разрабатываем новый ГОСТ. В конце декабря я полечу в Москву с опытными образцами согласовывать принципиально новый вид формы. Планируется, что к концу января мы получим одобрение и запустим уже массовое производство нового поколения униформы по новым ГОСТам», — пояснил господин Шишкин.

Он отметил, что 5 декабря фабрика совместно с Добровольческим центром «Мы рядом» отправила в зону проведения специальной военной операции первую крупную партию военной амуниции от Shishkin uniform atelier. До конца года туда планируется направить порядка 50 тыс. комплектов.

Катерина Якушева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...