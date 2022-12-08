Бизнесу решиться не просто

В Татарстане за первые пять месяцев нового эксперимента только 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Такие субъекты бизнеса освобождены от уплаты взносов в страховые фонды и от сдачи отчетности. Однако они платят налоги по ставке выше, чем на обычной «упрощенке». Ранее в УФНС прогнозировали, что всего на новый режим могут перейти до 18 тыс. налогоплательщиков. По мнению экспертов, бизнес «решил выбрать позицию наблюдателя с целью оценить чужой опыт». В Торгово-промышленной палате Татарстана предлагают усовершенствовать новую систему и повысить требование к максимальному числу работников бизнеса с пяти до десяти человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане 434 субъекта малого бизнеса перешли на АУСН (данные на 2 декабря 2022 года). Об этом вчера сообщил глава УФНС по республике Марат Сафиуллин, выступая на совместном заседании комитетов Госсовета по экономике и бюджету.

Ранее господин Сафиуллин сообщал, что в Татарстане для порядка 18 тыс. налогоплательщиков «будет комфортно применять данную систему». Таким образом, на новую систему перешли лишь 2,4% от этого количества.

Напомним, Татарстан с 1 июля 2022 года участвует в новом эксперименте ФНС. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели республики могут перейти на АУСН, позволяющую не платить взносы в страховые фонды и не сдавать отчетность. Налоговая ставка составляет 8% доходов или 20% доходов за вычетом расходов. Напомним, что сейчас в рамках упрощенной системы компании (до 100 сотрудников и 150 млн руб. доходов) платят 6% и 15% соответственно, однако регионы могут снижать ставки.

По АУСН обнуляются страховые взносы (за исключением страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний; размер устанавливается правительством, сейчас это 2 тыс. руб. в год). Внебюджетным фондам компенсируют потери от обнуления страховых взносов за счет поступлений от нового налога и средств федерального бюджета. По аналогии с УСН микробизнес освобожден от налогов на прибыль (ИП — от НДФЛ) и имущество, а также от НДС. При переходе на АУСН с предпринимателей снимают обязанность подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды. На банки бизнес сможет переложить исчисление и уплату сумм НДФЛ с доходов работников.

На АУСН могут перейти как организации, так и индивидуальные предприниматели, у которых годовая выручка не более 60 млн руб., а численность штата до пяти человек. Вместе с тем на него не смогут перейти предприниматели, применяющие другие налоговые режимы, иностранные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации, ломбарды, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. С 1 июля 2022 года АУСН могут воспользоваться только вновь зарегистрированные предприниматели, с 2023 года — все остальные. В бюджет Татарстана поступает 54% по АУСН, остальное — в федеральный бюджет.

Вчера налоговая представила данные, что к 1 сентября 2022 года по новой системе в бюджет Татарстана поступило 78 тыс. руб. По этому показателю республика заняла второе место после Москвы, где платежи составили 664 тыс. руб. В других регионах, участвующих в эксперименте, поступления оказались меньше: в Московской области — 20 тыс. руб., в Калужской — лишь 1 тыс. руб. В федеральный бюджет поступило 649 тыс. руб.

«Новое всегда воспринимается с осторожностью»,— оценил итоги первых пяти месяцев эксперимента глава комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Вместе с тем он подчеркнул, что «режим АУСН решает многие задачи». «Например, если у самозанятых не было пенсионного обеспечения, здесь этот вопрос решается. Думаю, сам бизнес должен просчитать все плюсы и минусы и принять решение относительно налогового режима»,— сказал глава комитета.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Карпухин отметил, что в основном у предпринимателей возникают вопросы «технического характера» по новому режиму. В палате считают, что АУСН нужно усовершенствовать, в том числе увеличить допустимое количество сотрудников в штате с пяти до десяти человек. Комитет Госсовета принял решение следить за дальнейшим проведением налогового эксперимента в республике.

«Переход на АУСН реализуется в экспериментальном формате, не имеет обязательного требования к налогоплательщикам к незамедлительному переходу на него. Соответственно, общий результат в 450 субъектов бизнеса можно оценивать как предварительный»,— полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он не исключает, что бизнес «за обозначенный период полностью не успел принять решение о переходе на АУСН». «Кто-то, возможно, решил выбрать позицию наблюдателя с целью оценить чужой опыт — а уже потом сделать выбор»,— предполагает он. При этом эксперт соглашается, что «условия перехода потребуют пересмотра»: если увеличить предельное количество сотрудников, то «в систему было больше желающих перейти». «Полагаю, что в следующем году многое будет зависеть как от экономической, так и от геополитической обстановки, но, вероятнее всего, бизнес начнет переходить на этот режим более активно, так как он однозначно предлагает более автоматизированный и упрощенный подход по части исполнения налоговых обязательств»,— заключает господин Федюкин.

Кирилл Антонов