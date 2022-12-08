У жителей завелись деньги

Жители Татарстана, несмотря на проведение РФ спецоперации, стали только богаче в 2022 году. К такому выводу пришел Татарстанстат, отметив, что номинальные доходы граждан по итогам девяти месяцев увеличились на 16,4%, а реальные (с поправкой на рост цен) — на 1,2%. По мнению экспертов, на рост доходов в том числе могли повлиять выплаты мобилизованным и уровень развития военно-промышленного комплекса в республике. Вместе с тем они ожидают, что к концу года усилятся негативные тенденции в связи с увеличением тарифов ЖКХ. «Люди стали экономить на всем»,— говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно данным Татарстанстата, объем денежных доходов населения республики за девять месяцев 2022 года достиг 1,52 трлн руб. В январе–сентябре прошлого года этот показатель составлял 1,31 трлн руб. Таким образом, доходы жителей республики за год выросли на 16,4%. На каждого жителя Татарстана в среднем пришлось 43,56 тыс. руб. в месяц.

Вместе с тем с учетом инфляции реальные доходы татарстанцев увеличились не столь заметно. По данным Татарстанстата, рост составил лишь 1,2%. Реальные располагаемые доходы граждан (рассчитываются за минусом обязательных платежей и с учетом индекса потребительских цен) выросли на 1,9%.

Рост доходов в республике фиксируется, несмотря на проведение спецоперации РФ на Украине. Однако его динамика снижается: если по итогам первого полугодия 2022 года рост реальных доходов составлял 2,5%, то по итогам трех кварталов этот темп сократился вдвое.

Положительная динамика наблюдается уже второй год. Так, Татарстанстат сообщал о росте номинальных доходов граждан в 2021 году на 11,4%, а реальных, с учетом инфляции,— на 4%, реальных располагаемых — на 4,5%. Тогда это объяснялось восстановлением экономики после начала пандемии COVID-19. По итогам 2020 года реальные доходы жителей Татарстана сокращались на 3,3% (а реальные располагаемые — на 4,4%). За 2019 год власти Татарстана отчитывались о росте реальных доходов жителей на 1,8%, а за 2018 год — на 0,8%. До этого три года подряд, начиная с 2015 года, наблюдалось снижение реальных доходов жителей региона.

Татарстанстат также заявляет о росте средней заработной платы в республике. В январе–сентябре ее размер составил 50,1 тыс. руб. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако в реальности из-за инфляции рост составил лишь 1,7%. По итогам первого полугодия реальная зарплата увеличилась на 2,3%. Татарстанстат указывает, что в сентябре этого года наметилось сокращение зарплат. Средний размер по Татарстану оказался на 1,4% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Самые высокие заработные платы по-прежнему фиксируются в сферах добычи полезных ископаемых (78,2 тыс. руб. в среднем за девять месяцев), информатизации и связи (76,6 тыс. руб.), научных исследований и разработок (77 тыс. руб.), финансов и услуг страхования (71,6 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты отмечены в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания (в среднем 32,5 тыс. руб.), а также в сфере операций с недвижимым имуществом (34,4 тыс. руб.), в сельском хозяйстве (36,5 тыс. руб.) и в области административной деятельности (35 тыс. руб.).

Увеличение зарплат наблюдается на фоне падения потребительского рынка в республике. Оборот розничной торговли в январе–октябре 2022 года оказался меньше на 2,4%, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении он достиг 997,3 млрд руб. Выручка кафе, баров и ресторанов увеличилась на 4% по итогам девяти месяцев. За октябрь она сократилась на 3,3%. Такая же ситуация наблюдается и в сфере платных услуг. За три квартала их объем увеличился на 4%, но в октябре отмечен спад на 3,3%. Инфляция с начала года составила 10,5%.

«Татарстан — один из немногих российских регионов, в которых за девять месяцев 2022 года реальные денежные доходы населения выросли. В целом по России за этот период они сократились на 1,7%»,— говорит руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая. Она отмечает, что это «следствие более высоких темпов роста номинальных доходов в регионе, которым удалось „переиграть“ высокую инфляцию». Так, в Татарстане рост номинальных денежных доходов составил 16,4% против 12,8% по России в целом. Средняя зарплата выросла на 16,7% против 12,6% по стране. В то же время темпы инфляции были сопоставимы. Госпожа Беленькая добавляет, что, как и в целом по стране, в регионе рост номинальных денежных доходов в этом году опережает рост потребительских расходов (в Татарстане они выросли на 13,6%). «Это связано с переходом к сберегательной модели поведения населения, характерной для периодов спада экономической активности и высокой неопределенности»,— указывает эксперт.

Кандидат экономических наук, сотрудник Российского университета дружбы народов Алена Массарова добавляет, что «рост доходов не обязательно напрямую зависит от заработной платы». «Например, это могут быть различные компенсации и выплаты мобилизованным и семьям погибших. К тому же на доход может влиять развитость военно-промышленного комплекса в республике»,— говорит она. При этом она соглашается, что «люди стали экономить на всем».

«Статистика Татарстана более позитивна в данном разрезе, чем общероссийская. Но негативная динамика появилась в третьем квартале. Уверен, что тренд будет продолжен и в четвертом квартале, так как скажется индексация тарифов ЖКХ, которая произошла в декабре 2022 года»,— прогнозирует руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвесткомпании Fontvielle Артур Мейнхард.

Кирилл Антонов