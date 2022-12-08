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Коммерсантъ FM
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«Это был лучший групповой этап чемпионата мира»

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории проведения турниров. Ранее он заявлял, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим и самым красивым за все время. Согласно опубликованному FIFA релизу, 48 встреч группового этапа чемпионата мира в Катаре посетили более 2,45 млн болельщиков, тогда как на чемпионате мира 2018 года этот показатель составил 2,17 млн.

«Я действительно видел все матчи и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу. Это очень многообещающе для оставшейся его части. Матчи были отличного качества и на красивых стадионах. И публика была невероятная. Средняя посещаемость составила более 51 тыс. человек»,— сказал господин Инфантино, которого цитирует официальный сайт FIFA.

«Рекордные цифры на ТВ: у нас уже было более 2 млрд зрителей, что действительно невероятно. Два с половиной миллиона человек на улицах Дохи и несколько сотен тысяч каждый день на стадионах, все вместе, болеющие за свои команды, фантастическая атмосфера, отличные голы, невероятное волнение и сюрпризы»,— продолжил он.

«Нет больше ни маленьких команд, ни больших команд. Уровень очень, очень равный. Также впервые в истории национальные сборные со всех континентов вышли в play-off. Это показывает, что футбол становится по-настоящему глобальным. Мы надеемся, что чемпионат продолжится и завершится так же, как и начался — фантастическим успехом. Я уверен, что мы достигнем 5 млрд зрителей по всему миру»,— отметил господин Инфантино.

«РИА Новости»

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