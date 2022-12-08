Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета оштрафовали за отстранение россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $1 млн за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в британских турнирах, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление LTA.

Отмечается, что ATP также пригрозила исключением LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены до Wimbledon и других британских турниров в 2023 году. В заявлении LTA отмечается, что в организации разочарованы подобным решением.

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране. Например, мы планировали провести ряд турниров уровня ATP Challenger, чтобы предоставить больше возможностей игрокам с более низким рейтингом в первом квартале 2023 года, и теперь не сможем этого сделать, особенно учитывая возможность дальнейших штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и ждем результатов нашей апелляции на решение и санкции WTA»,— говорится в заявлении.

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир 2022 года российских и белорусских теннисистов. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Wimbledon рейтинговые очки. Кроме того, WTA оштрафовала за недопуск российских и белорусских теннисисток Ассоциацию лаун-тенниса на $750 тыс., а AELTC — на $250 тыс.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

«РИА Новости»