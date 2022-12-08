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Коммерсантъ FM
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5,627 триллиона рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе—ноябре 2022 года. Годом ранее эта сумма составляла 6,249 трлн руб. (снижение на 10%). Поступления отдельно за ноябрь служба не раскрывает, но их размер можно определить через разницу сборов за 11 и 10 месяцев — 388 млрд руб., что сразу на 48% меньше результата ноября 2021 года. Такое значительное падение объясняется в том числе сильным сокращением поступления таможенных пошлин при экспорте нефти и газа — по данным Минфина, их сумма в ноябре составила лишь 53 млрд против 289 млрд руб. годом ранее. Прогнозное задание по сборам в бюджет на 2022 год для ФТС составляет 6,224 трлн руб.

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