Сегодня исполняется 44 года президенту — председателю правления Почта-банка Александру Пахомову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пахомов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС Александр Пахомов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Его поздравляет генеральный директор Группы Т1 Игорь Калганов:

— Уважаемый Александр Владиславович, примите искренние поздравления с днем рождения от меня лично и от Группы Т1! Восхищаюсь Вашей работоспособностью, организованностью, эрудированностью и творческой энергией. Для Вас не существует невыполнимых задач — Вы всегда глубоко погружаетесь в самые сложные темы и находите креативные решения. Желаю вести свою команду только вперед — к новым достижениям и высотам и оставаться в авангарде банковской отрасли! А мы как надежный IT-партнер будем рядом и поддержим инновационными технологическими решениями и проектами. Желаю смелых идей и верных решений, ярких проектов и надежных партнеров, удовольствия от жизни и работы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»