Россия объявила о приостановке взносов в ПАЧЭС из-за Украины

Российская делегация покинула юбилейное 60-е заседание генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), в котором среди прочих участвует Украина. Также из-за демарша украинской делегации решено приостановить взносы в ПАЧЭС, сообщила и. о. руководителя постоянной РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. При этом свое членство и работу в ПАЧЭС Россия не приостанавливает.

Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг с призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, сообщает «РИА Новости». Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что часть делегаций других государств поддержала представителей Украины.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно»,— заявила госпожа Тимофеева. Она также заявила, что представить ПАЧЭС без России невозможно, а произошедшее сегодня назвала «цирком и балаганом».

«В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились»,— заявил господин Затулин и выразил сожаление, что это произошло в Сербии, которая «вне подозрений в этом вопросе». «(Сербия.— "Ъ") поддержала нас, хотя и не смогла, несмотря на то, что председательствующая в ПАЧЭС, отложить вопрос или каким-то другим образом его решить»,— отметил российский депутат. Теперь в планах российской делегации встречи с сербской стороной.

ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств—членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 года), Сербия, Турция, Украина.

ПАЧЭС состоит из 76 парламентариев, назначаемых национальными парламентами на срок не менее одного года, в зависимости от численности населения страны. Генеральная ассамблея ПАЧЭС проводится два раза в год.

Мария Федотова