Гене Мяснову оплачены подбор и активация донора, доставка трансплантата и реагенты

2 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю пятилетнего Гены Мяснова из Красноярского края. У мальчика рецидив острого лимфобластного лейкоза. Чтобы спасти его, нужно провести трансплантацию костного мозга. Государство не оплачивает подбор донора, его активацию и доставку трансплантата в клинику. Также врачам понадобятся реагенты для контроля течения болезни. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 089 929 руб.) собрана. Родители Гены благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 2 декабря 25 796 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Красноярск», «Белгород», «Вятка», «Иртыш», а также 153 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 51 214 788 руб.