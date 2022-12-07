По оппозиционерам открыли огонь

В Горячем Ключе сгорело частное домовладение, принадлежащее блогеру, активисту и члену Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрею Панюшкину. Хозяин сгоревшего дома активно участвовал в решении экологических проблем города и открыто критиковал СВО. В сентябре этого года он уехал из России. В ГУ МЧС по региону не называют причину пожара, но господин Панюшкин уверен, что это был поджог. Родственники активиста подали заявление в полицию и пытаются добиться проведения проверки по факту произошедшего. В полиции пока не подтверждают наличие заявления, но юристы считают, что, возможно, для проведения доследственной проверки должно пройти время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу

Вечером 3 декабря загорелся дом кубанского экоактивиста Андрея Панюшкина, который с сентября этого года находится за границей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очевидцы около 20:00 позвонили диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона, пожарные приехали на место и в течение часа потушили пожар на площади 72 кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Предварительные причины пожара в управлении МЧС не сообщили. «Сейчас большая часть пожаров связана либо с коротким замыканием электропроводки, либо с неосторожным обращением с огнем»,— сказала «Ъ-Кубань» руководитель пресс-службы МЧС Дарья Диюнова.

С такими выводами категорически не согласен сам хозяин сгоревшего дома Андрей Панюшкин. Об этом он сообщил в переписке с корреспондентом «Ъ-Кубань». Активист предполагает, что причиной пожара стал поджог. По его словам, дом он строил с 2006 года своими руками, перед пожаром там был полностью обитаем только первый этаж — на втором и третьем продолжался ремонт. «Есть у меня подозрение, что это был поджог. Потому что, по словам моих родственников и как это видно на фотографиях, больше всего повреждений получила комната, которая выходит окнами в лес»,— рассказал в беседе с «Ъ-Кубань» господин Панюшкин.

По словам активиста, о пожаре сообщили соседи в 20:00 по московскому времени. К тому моменту огонь уже охватил крышу здания со стороны соседнего участка. В итоге полностью сгорела мансарда, где остались только железобетонные и кирпичные несущие конструкции. Весь первый этаж залит водой. При этом, как уточняет Андрей Панюшкин, проводка и даже газовая печь не повреждены. Сейчас дом непригоден для проживания. По словам господина Панюшкина, здание было его единственным имуществом.

Экоактивист сообщил «Ъ-Кубань», что после пожара его родственники написали заявление и передали его участковому. «В дежурную часть ОМВД РФ по городу Горячий Ключ заявлений не поступало»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД По Краснодарскому краю.

Андрей Панюшкин не поддерживает СВО, о чем он неоднократно сообщал в своих соцсетях. Он отмечает, что в октябре высказал свое мнение о проводимой специальной военной операции в личной переписке с одним из соседей, после чего переписка была выложена в открытые группы. В день пожара, 3 декабря, около полудня, активист написал в местном чате в Whatsapp, что «покинул пределы РФ временно» и надеется вернуться. Это, по его словам, и могло быть причиной вероятного поджога дома лицами, которые не разделяют его антивоенные убеждения и не желают возвращения мужчины на родину.

«Горячий Ключ находится на расстоянии около 20 км от Молькино, где находится база частной военной компании. Как мне известно, многие мои соседи сотрудничают с ЧВК и являются его членами. Думаю, что триггером этого события явилась моя публикация в группе территориальной организации самоуправления. Кто-то прочитал, что я собираюсь вернуться, и решил сделать так, чтобы мне было некуда возвращаться»,— рассказал «Ъ-Кубань» господин Панюшкин.

Андрей Панюшкин известен как активист, освещавший сбросы местного водоканала в реку Псекупс, а также пожар на мусорном полигоне Горячего Ключа и незаконных свалках возле города. Этим летом, по словам экоактивиста, на него пытались завести уголовное дело, в сентябре мужчина решил уехать из страны.

По информации «Ъ-Кубань», Андрей Панюшкин учился в Англии, работал в Западной Европе, преподавал в КубГТУ. В 2018 году был наблюдателем на выборах президента, в 2020 году баллотировался в депутаты Горячего Ключа.

Юрист Алексей Иванов считает, что может пройти много времени, пока заявление родственников Панюшкина дойдет от участкового до отдела полиции. «Если заявление подано, то должна проводиться доследственная проверка. В рамках этой проверки должна быть назначена соответствующая экспертиза. А именно — пожаротехническая. Только она может установить, что стало источником пожара. Либо это возгорание, либо самовозгорание, либо ненадлежащая эксплуатация. В случае если экспертизой будет установлено, что это поджог, то есть умышленные действия противоправного характера, то должно быть возбуждено уголовное дело. Если эксперты скажут, что это несчастный случай, вызванный ненадлежащей эксплуатацией, то, соответственно, виноват сам собственник»,— резюмировал господин Иванов.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram