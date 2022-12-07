«Соллерс» запустит в Казани новый центр продуктового развития

Компания «Соллерс» намерена открыть в Казани новый центр продуктового развития, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Центр и НИОКР будут работать на базе технопарка «Идея». Предполагается, что он откроется в следующем году. Стороны уже подписали соответствующее соглашение.

На площадке планируют создавать новые модификации и расширять модельный ряд «Соллерса» в сегменте LCV и инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей.

В центре будут работать российские и иностранные инженеры. Кроме того, будут привлекать выпускников ведущих технических вузов Татарстана и ПФО.

"Ъ-Казань"