Шлягеры вместо митинга

Главная и самая патриотичная российская поп-вокалистка последнего десятилетия Полина Гагарина выпустила новый альбом «Вдох». В атаку с ним вряд ли пойдут, считает Борис Барабанов.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Затянув студийную паузу, Полина Гагарина в новом альбоме блеснула неприкрытыми поп-музыкальными клише

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все хорошее, что могло произойти с молодой певицей в России, с Полиной Гагариной произошло до 2016 года, до выхода ее предыдущего альбома «9». Она выиграла «Фабрику звезд», выпустила до сих пор всеми любимые хиты с музыкой Константина Меладзе, в сложный 2015 год принесла России второе место на конкурсе «Евровидение» и заняла кресло наставника в шоу «Голос». А потом певица с голосом и вкусом оказалась в ситуации, когда о ней говорят в политическом контексте, и это грустно.

В 2018 году Полина Гагарина стала доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании и вошла в состав движения с английским названием Putin Team. В том же 2018-м госпожа Гагарина добавила себе общественной нагрузки и стала доверенным лицом Сергея Собянина. И тогда же вошла в президентский Совет по культуре и искусству.

Наконец, в марте 2022 года она выступила на митинге-концерте в «Лужниках» который был посвящен годовщине присоединения Крыма к России и стал первой массовой акцией в поддержку СВО. Концерт прошел под лозунгом «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!».

В «Лужниках» Полина Гагарина исполнила песню группы «Кино» «Кукушка», которая входит в ее репертуар с момента появления этой версии в фильме «Битва за Севастополь» (2015). Исполнение песни на митинге вызвало новую бурю споров на тему «апроприации» наследия Виктора Цоя ультрапатриотическими силами, а также о том, на чьей стороне был бы музыкант, доживи он до наших дней.

Выступление Полины Гагариной в белом пальто с георгиевской ленточкой по резонансу было сравнимо с появлением президента. Сомнений насчет того, в каком музыкальном «лагере» находится певица, с тех пор не возникало.

В первые дни декабря пресса активно цитировала, предположительно, разосланный администрацией президента в регионы и на госпредприятия список артистов, которых рекомендуется приглашать на новогодние мероприятия. Отмечается, что это артисты «патриотической направленности». В список входит и Полина Гагарина.

Как раз накануне обнародования этого списка вышел ее четвертый студийный альбом «Вдох». Сложно вообразить, что кто-то в администрации главы государства успел его послушать, и это стало причиной включения певицы в «белый список». Скорее всего, ее взяли на борт по сумме заслуг. Здесь важно то, что в сегодняшней музыкальной индустрии поп-артист в принципе не обязан выпускать альбомы, достаточно хит-синглов и клипов. А уж в момент, когда ты буквально олицетворяешь правильную и тщательно отобранную Z-эстраду, отсутствие альбомов на протяжении шести лет и вовсе никто не заметит.

Тем не менее альбом есть — и стоит разобраться, что представляет собой певица Полина Гагарина, если отвлечься от ее убеждений.

Открывающий альбом трек «Бабочки» — тривиальный танцевальный номер лирической направленности. «Мы будем вспоминать наш запретный рай, он был для нас двоих лучшим, так и знай» — такого рода тексты, по идее, уже давно должен писать искусственный интеллект. В песне «Вдох» Гагарина поет «я в небо отпускаю все твои грехи» и, как и тысячи певиц до нее, просит героя песни «больше не звонить».

Песня «Тени» начинается со слов «Новый день прольет на все свой свет. То, что не хотела, я замечу», и кажется, что вот здесь-то наконец певицу ждет осознание каких-то важных, может быть, даже геополитических истин. Но в ней снова речь о сложных отношениях с возлюбленным: «Слезы не сдержать, но время лечит».

«В этом городе стало холодно»,— поет Гагарина в номере «Плакали», и это тоже не про замерзающую Европу, а про отношения. «Не звони мне ночами без повода, я не буду синицей в твоих руках» — эти и прочие текстовые клише положены на аранжировку, которая подошла бы и Zivert, и Анне Асти, и прочим девушкам с переднего края сегодняшней эстрады. «Боже, зачем ты мне его дал, если все это не навсегда?» — спрашивает Полина Гагарина Всевышнего в песне «Вода». Всевышний, как всегда, молчит. Песня «Не мое кино» похожа на материал тех времен, когда ее репертуаром занимался Константин Меладзе — однако все-таки он вряд ли допустил бы, чтобы в песне звучала строчка «начать страницу с чистого листа». «Последний ноябрь» с электронными барабанами и синтезаторами со старой кассеты хитов как будто бы должен обозначать следование трендам, это ведь сейчас самый модный звук. Но ни в композиции, ни в исполнении Полины Гагариной нет даже маленькой искры самобытности, собственного отношения к музыке.

На протяжении последних десяти лет Полина Гагарина по праву претендовала на звание самой заметной и самой одаренной отечественной певицы. У нее был материал, достойный европейских радиостанций, и она была готова развиваться, двигаться в разные стороны. Но когда слушаешь насквозь предсказуемый альбом «Вдох», кажется, что лучше бы она выпустила что-нибудь такое же дикое и истово-патриотическое, как речи Ивана Охлобыстина,— голос позволяет и даже располагает. Потому что вместо этого вышло собрание банальностей.