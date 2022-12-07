Главные новости к утру 7 декабря

Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. По данным ЮНЭЙДС, ВИЧ в России распространяется быстрее, чем в Танзании и Уганде. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что запретных тем на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека, который пройдет 7 декабря, не будет. Накануне о таком стоп-листе сообщало издание «Верстка».

Российские власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России странами G7и Евросоюзом. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству. В сценарии входит запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен (даже через посредников); запрет на продажу сырья по контрактам, включающим в качестве условия потолок цен, а также введение максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent (при увеличении дисконта продажа запрещается).

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022. Расписание матчей:

9 декабря, 18:00 (мск) Хорватия — Бразилия;

9 декабря, 22:00 (мск) Нидерланды — Аргентина;

10 декабря, 18:00 (мск) Марокко — Португалия;

10 декабря, 22:00 (мск) Англия — Франция.

Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее он был согласован Палатой представителей. Бюджет составит $847,3 млрд, в том числе $800 млн — на военную помощь Украине. Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. После согласования документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Британия и США заключили сделку о поставках американского СПГ для снижения зависимости от российских энергоносителей. Согласно договоренностям, в 2023 году через британские терминалы будет экспортировано не менее 9–10 млрд куб. м американского СПГ.

Суд приговорил бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд лишил ее права занимать государственные должности пожизненно.

Россияне этой осенью чаще всего покупали книги по саморазвитию и детские сказки. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов Wildberries и Ozon.

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