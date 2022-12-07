Главные анонсы 7 декабря

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Совета по правам человека.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему специальному корреспонденту «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о государственной измене.

Мещанский суд Москвы огласит приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан иностранным агентом), обвиняемому в распространении фейков про Вооруженные Силы РФ.

Государственная дума соберется на пленарное заседание. Позже пройдет заседание Совета Госдумы.

В Москве пройдет заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России.

В Берне состоятся выборы президента Швейцарии на специальном заседании парламента.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Статистическое управление Европейского союза опубликует окончательные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале.