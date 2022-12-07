В «Сотый» раз

Более высокие ставки и спрос подталкивают петербургских операторов гибких офисов выходить на московский рынок. Сеть «Практик» перепрофилирует под коворкинг часть торгового-офисного центра «Сотый» в районе станции метро «Пролетарская». Заполнить его быстро может не получиться из-за высокой конкуренции за арендаторов, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сеть «Практик» арендовала под коворкинг четыре этажа в здании офисно-торгового центра «Сотый» на Воронцовской улице в Москве. Об этом «Ъ» рассказал ее CEO Владимир Дорофеев. Гибкий офис на 2,8 тыс. кв. м будет рассчитан на 578 рабочих мест и откроется в следующем году. Инвестиции в проект совместно с партнером, который не раскрывается, составят 256 млн руб. В перспективе площадь гибкого офиса планируется увеличить до 3,5 тыс. кв. м, говорит господин Дорофеев. В следующем году сеть запустит еще два коворкинга в Москве, уточнил он.

В «Сотом» комментарии не предоставили. По данным «СПАРК-Интерфакс», офисно-торговый комплекс принадлежит ООО «Инстрой групп». Собственник давно хотел перепрофилировать часть площадей под коворкинг, но операторы долгое время не решались их арендовать, напоминает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Олеся Малахова.

«Практик» является одним из крупнейших операторов гибких офисов Санкт-Петербурга. Сейчас в его управлении находится 17 объектов под брендами «Практик» и Ofix общей площадью свыше 34 тыс. кв. м. Среди регионов присутствия сети — Новосибирская, Самарская и Псковская область. В начале следующего года «Практик» собирается выйти на рынок Казахстана.

Это уже вторая попытка сети масштабировать бизнес на московском рынке. Ранее «Практик» управлял площадками в общественном пространстве «Басманный двор» и на Волгоградском проспекте, но затем вышел из этих проектов, продав долю партнерам. В Москве востребованы гибкие офисы с умеренной ценой в хорошей локации, поэтому при правильном позиционировании объект будут пользоваться спросом, полагает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Но поскольку в этом районе отсутствует высокая деловая активность, то «Практику» придется конкурировать с более популярными у арендаторов площадками в центре, предупреждает госпожа Малахова.

Развитием в Москве также интересуется петербургский оператор гибких офисов Page. Сейчас идут переговоры с собственниками объектов о запуске площадок по модели франшизы, отмечает генеральный директор управляющей компании Page Мария Сумарокова. Инвестиционный потенциал имеют проекты с мини-офисами для проектных команд и небольших компаний, тогда как коворкингов с планировкой под крупный бизнес в городе достаточно, подчеркивает она.

Москву отличает более высокий уровень ставок и спроса на гибкие офисы, констатирует госпожа Белова. Кроме того, емкость этого рынка составляет более 380 тыс. кв. м, что существенно выше, чем в Санкт-Петербурге, добавляет эксперт. Однако при этом на столичном рынке наблюдается более высокий уровень вакансии: на конец октября этот показатель достигал 37%, тогда как в Санкт-Петербурге на конец текущего года находится на уровне 20%, подсчитали в NF Group. После пандемии спрос на коворкинги в Москве вырос, что стимулировало открытие большого количества площадок, которые пока не успели заполниться.

Константин Куркин, Санкт-Петербург