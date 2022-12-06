В 2023 году бюджет воронежского «Факела» может приблизиться к 1 млрд рублей

Бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» в 2023 году может вырасти до 900 млн руб., сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти. По его словам, дотации из областной казны составят по-прежнему около 300 млн руб. Однако еще 130 млн намерена «выделить федеральная энергосетевая компания под личную просьбу губернатора Александра Гусева», а остальные средства клуб заработает сам, в том числе за счет продаж телетрансляций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кто именно из энергетиков будет спонсировать клуб, собеседник «Ъ-Черноземье» не раскрыл. Долгое время «Факел» поддерживал гарантирующий поставщик «ТНС энерго Воронеж», однако в 2021 году он перестал выделять средства. До реорганизации структуры клуба его президентом был глава компании Евгений Севергин. Пост президента он покинул в 2018 году, а в 2020 году возглавил головную компанию «ТНС энерго».

В то же время в 2021-2022 филиал «Россетей» «Воронежэнерго» получил от мэрии многомиллионные контракты на благоустройство города. Кроме того, «Воронежэнерго» и также принадлежащая «Россетям» «Воронежская горэлектросеть» заключили с областными властями договоры примерно на 67 млн руб. на доведение системы освещения местного стадиона под требования Российской премьер-лиги (РПЛ).

В начале ноября руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев на пресс-конференции рассказывал, что власти могут выделить «Факелу» 360 млн руб.: запланированный объем субсидий на 2023 год составляет 270 млн, но клуб попросил дополнительно еще 90 млн.

Источник «Ъ-Черноземье» пояснил, что Александр Гусев поставил задачу остаться по итогам сезона в РПЛ, в которую клуб попал впервые с 2001 года. По итогам 17 туров «Факел» находится в зоне вылета на 13-м месте — если он останется на этой строчке, ему предстоит играть стыковые матчи с одним из лидеров Футбольной национальной лиги за право остаться в элите отечественного футбола. В активе клуба десять ничьих, шесть поражений и одна победа.

В паузе между частями чемпионата «Факел» по обоюдному согласию расторг контракты с хавбеками Олегом Дмитриевым и Алиханом Шаваевым, а также защитником Евгением Шляковым. Вместо них клуб подписал имеющего опыт выступления в еврокубках нападающего Евгения Маркова и взял в аренду у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова.

Как «Факел» провел последний домашний матч 2022 года, в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков, Андрей Цветков