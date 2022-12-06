Суд признал «Весну» экстремистской организацией

Петербургский городской суд запретил в России движение «Весна» (объявлено иноагентом), признав его экстремистским. Об этом сообщает объединение адвокатов «Первый отдел» в своем Telegram-канале.

Иск о запрете движения подавала петербургская городская прокуратура. При этом иск и все материалы к нему засекречены. Их не видели даже сами представители «Весны», а заседания суда проходили в закрытом режиме.

В пресс-релизе прокуратуры от 30 сентября говорится, что «Весна» создавала условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в РФ». Тогда же прокурор города Виктор Мельник приостановил деятельность движения.

Пока решение суда не вступило в законную силу, но «Весна» уже попала в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

Движение оставалось последним, кому удавалось организовывать антивоенные митинги в России. Сейчас оно заявляет, что продолжит работу, несмотря ни на что. «Обвинения против нас абсурдны. Не секрет, что мы всегда выступали за мирный протест с целью демократических реформ, основанных на идеях свободы и принципах верховенства права. Мы действовали и будем действовать в рамках Европейской конвенции о правах человека и всегда рассматриваем граждан и их благо как основную цель»,— написала «Весна» в своем Telegram-канале.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург