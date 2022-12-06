На Кубани 100 школьникам — победителям конкурсов и соревнований выплатят по 50 тысяч рублей

В Краснодарском края 100 школьникам, которые стали призерами олимпиад, победителями творческих конкурсов и спортивных соревнований, выплатят премии в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Получатели краевого поощрения будут определены по итогам конкурсного отбора. Отбор пройдет среди участников мероприятий, входящих в перечень, утвержденный Минпросвещения РФ.

«В этот список входят международные и всероссийские олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, а также мероприятия, направленные на развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности»,— говорится в сообщении.

До 2020 года краевые премии в размере 20 тыс. руб. получали 70 школьников. В 2022 году размер выплаты увеличили до 50 тыс. руб., а число получателей — до 100 человек.

Анастасия Донскова

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