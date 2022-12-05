Путин обновил состав Госсовета

Президент Владимир Путин подписал указ о включении в состав Госсовета глав нескольких регионов, а также мэров Самары и Белогорска (Амурская область) Елену Лапушкину и Станислава Мелюкова. Из него исключены главы Тюмени и Узловского района Тульской области Руслан Кухарук и Марина Карташова соответственно.

В состав Госсовета вошли главы регионов, которые были избраны по итогом сентябрьских выборов. Это губернаторы Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской, Тамбовской областей, а также глава Республики Марий Эл.

Госсовет — конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он создан для функционирования и взаимодействия органов власти. В состав Госсовета входят премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации президента, губернаторы и другие лица, включенные по решению президента.

Леонид Уварчев