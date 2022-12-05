В App Store появились аналоги удаленных приложений Альфа-банка и Газпромбанка

В App Store появились новые приложения для клиентов Альфа-банка и Газпромбанка, на это обратил внимание портал «Банки.ру». Приложения ряда российских банков были удалены из App Store из-за санкций.

В онлайн-маркете появилось приложение «Деньги всем», которое повторяет предыдущие версии официального приложения Альфа-банка. Разработчиком указана компания Algori. В пресс-службе Альфа-банка изданию «Банки.ру» не стали давать комментарии на этот счет. В службе поддержки Альфа-банка сообщили, что приложение рекомендовано банком, «оно проверенное, надежное и безопасное».

Ранее Альфа-банк анонсировал сервисы онлайн-банкинга для iOS и Android. При этом для владельцев iPhone, как сказано на сайте кредитной организации, вход в мобильный банк доступен через браузер, а в случае с устройствами на Android — через приложение.

В App Store также появилось приложение Millioner consulting для клиентов Газпромбанка, разработчиком указана Millioner EDU consulting. Газпромбанк не ответил на запрос «Банки.ру» по этому поводу.

Приложения попавших под санкции российских банков были удалены из App Store и Google Play в апреле. На этих платформах больше нельзя скачать и обновить приложения Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и других банков.

Дарья Эрозбек